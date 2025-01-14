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"Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на использование реагентов против льда прокомментировали в акимате Костаная
"Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на использование реагентов против льда прокомментировали в акимате Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50913
"Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на использование реагентов против льда прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 14.01.25 - 13:38
Снегоуборочная кампания всегда приводила к грязи на дорогах, но в этом году она прямо-таки окрасила Костанай в чёрный. Чем посыпают дороги, зачем это делают так часто и почему не убирают образовавшуюся снегогрязь сразу?
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17427
Re: "Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на...
Отправлено: 14.01.25 - 13:38
Не будут посыпать, люди начнут биться на машинах и руки ломать
Кто виноват будет? Блогер? Ага видели мы их уже,нагадят и в кусты
Виноват будет этот вот ЖКШник он и по суду пойдет за порчу.
Так что посыпать надо, может не так усердно просто.
Цитата:
Оказывается у НГ есть журналисты которые властей могут вопросами донимать
Странно
Могли бы для "объективности" во время интервью какое нибудь письмо из народа прочитать
Типа:
"Хорошо что дороги посыпают песком, молодцы акимат, мы рады "
Кто виноват будет? Блогер? Ага видели мы их уже,нагадят и в кусты
Виноват будет этот вот ЖКШник он и по суду пойдет за порчу.
Так что посыпать надо, может не так усердно просто.
Цитата:
А чистить снег?
Оказывается у НГ есть журналисты которые властей могут вопросами донимать
Странно
Могли бы для "объективности" во время интервью какое нибудь письмо из народа прочитать
Типа:
"Хорошо что дороги посыпают песком, молодцы акимат, мы рады "
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 663
Re: "Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на...
Отправлено: 14.01.25 - 15:18
"Возможно это с летнего периода осталось" - вот чешет. Это значит, что с лета, всю осень и половину зимы никто не убирал улицы?. Вообще надо запретить применять эту гадость в городе. Что касается возможных аварий, то они у нас всегда бывают. На то и водитель, чтобы реагировать на дорожную обстановку. Необходимо снизить скорость и двигаться более осторожно. А у нас летают на скоростях и только перед перекрестком начинают экстренно тормозить. Коммунальщикам надо своевременно чистить дороги и никаких проблем не будет. В советское время жили спокойно без этих реагентов. А город действительно страшный. Грязь всюду. Уже много раз писал, что эта грязь еще полбеды. Химия губит почву, растения и стекает в реку. А мы потом эту отравленную воду пьем.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2187
Re: "Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на...
Отправлено: 14.01.25 - 15:42
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 609
"Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на использование реагентов против льда прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 14.01.25 - 17:44
Скоро превратится город в грязную деревню из-за деятелей, посыпающих солью! Нужно выявлять факты загрязнения одежды этой грязью, факты моек авто из-за этой соли и в суд о взыскании! Для этого фотографируйте в свой смартфон, а иначе никакая власть ничего делать не собирается. Население города-это источник государственной власти, а не просители. ПОра уже это понять и требовать! Чем больше будет биться авто на скользкой дороге при скорости выше 60 км в час, тем больше в городе будет работы костоправам, полиции. А так эти "посыпатели грязи с солью" работают наверное в паре со страховщиками!
[Исправлено: абике, 14.01.2025 - 18:49]
[Исправлено: абике, 14.01.2025 - 18:49]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2187
Re: "Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на...
Отправлено: 14.01.25 - 18:22
ответ демагогам! ударили морозы и всё встало на свои места! и дорога пригодна к использованию и сухо стало..влагу выморозило..правильно делает акимат!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10187
"Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на использование реагентов против льда прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 14.01.25 - 20:03
Цитата:
В деревне ТобЫл Затобольск как раз таки чисто,здесь соль не сыпят,а когда был гололёд немного посыпали жёлтым песочком.
абике:
Скоро превратится город в грязную деревню из-за деятелей, посыпающих солью!
Скоро превратится город в грязную деревню из-за деятелей, посыпающих солью!
В деревне ТобЫл Затобольск как раз таки чисто,здесь соль не сыпят,а когда был гололёд немного посыпали жёлтым песочком.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1253
"Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на использование реагентов против льда прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 14.01.25 - 20:25
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: и дорога пригодна к использованию и сухо стало..влагу выморозило..правильно делает акимат!Вот тут согласен! А ещё влага благополучно затекла во все дефекты а/б покрытия (трещины, выбоины и пр.) и там благополучно замерзла. Дальше понятно...увеличилась в объеме, находясь в относительно замкнутом пространстве, увеличило дефект в размере, чтобы в следующий раз туда натекло больше влаги, и так далее по кругу...правильно делает акимат!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7342
Re: "Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на...
Отправлено: 14.01.25 - 21:10
Вчера выезжал в город (Рудный) улицы очищены до асфальта, даже горемычная промышленая и то ПО ней прошлись грейдером, у нас вроде Соль не сыпят.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1253
"Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на использование реагентов против льда прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 14.01.25 - 21:42
Цитата:
С чего вдруг!? Так же сыпят.
сайлау курманов:
, у нас вроде Соль не сыпят.
, у нас вроде Соль не сыпят.
С чего вдруг!? Так же сыпят.
Re: "Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на...
Отправлено: 15.01.25 - 00:02
В 2 часа ночи будет снег идти - его вечером уже будут посыпать.---
---А в 3-4 часа ночи слабо снег убирать , а не вечером посыпать неизвестно чем ?
---А в 3-4 часа ночи слабо снег убирать , а не вечером посыпать неизвестно чем ?
Re: "Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на...
Отправлено: 15.01.25 - 00:05
***Заведующий сектором благоустройства заверил, что на все смеси у отдела ЖКХ есть сертификаты, согласно которым вреда они не приносят.*** ----Просто смешно !!! Сертификат - ха-ха . Нарисую вам такой , что эта смесь ещё и полезна
Re: "Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на...
Отправлено: 15.01.25 - 00:06
****- А чистить снег? - Оно же всё равно укатывается.***
----И , вообще , в мае растает
----И , вообще , в мае растает
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1631
"Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на использование реагентов против льда прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 15.01.25 - 00:19
Комментарий проходит проверку.
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