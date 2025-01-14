Отправлено: - 20:25

abaika95:

Почему Макс может и любит сдаваться а Янукович не имел права? Кто его сверг то? Майданцы с печеньками? Ну смехота же Янук сам трус сбежал отсюда и ненависть к нему даже у пророссийских украинцев была

Цитата:Так если угрозы не было, значит он и не сдался, а по делам уехал. Как и Елбасы вашИ скоро вернётся из командировки