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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 82 из 82«1...808182
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26097
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 20:25
#1216
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Цитата:
abaika95:
Почему Макс может и любит сдаваться а Янукович не имел права? Кто его сверг то? Майданцы с печеньками? Ну смехота же Янук сам трус сбежал отсюда и ненависть к нему даже у пророссийских украинцев была

Так если угрозы не было, значит он и не сдался, а по делам уехал. Как и Елбасы ваш :lol: И скоро вернётся из командировки ;-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26097
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 20:32
#1217
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Цитата:
abaika95:
Жопу президента за лицо всей нации представляют

Надо эту фразу сохранить. Пригодится :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26097
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 20:41
#1218
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[Цитата:
saba:
Вот только окончания, несмотря на Трампа не предвидится по моему мнению.

Раз Трамп дал обещание, то он сделает максимум, чтобы его выполнить, иначе не то что Нобелевской премии, а даже посидеть до конца срока не получится. Поэтому он будет стараться, очень давить на те места, где помягче.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26097
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 20:43
#1219
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Цитата:
Kairat stayer:
Всё верно - большинство и в конечном результате светлые силы добра, победят тёмные силы зла

Разумеется, так и будет. Победителя всегда называют в итоге силой добра. :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6688
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 20:56
#1220
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Цитата:
maxsaf:
скоро вернётся из командировки

Ну это вряд ли! Учитывая "мощную фигуру отца украинской демократии" демократии " и всеобщую нелюбовь и презрение к нему такой вариант вряд ли будут рассматривать даже в АП президента России!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6688
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 20:59
#1221
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Цитата:
maxsaf:
Раз Трамп дал обещание,

Потрепыхается немного и поступит по Вашим заветам, сдастся! Гордитесь! Вы у нас практически Ленин! Осталось только нового Маяковского найти, чтобы прославлять!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7342
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 21:13
#1222
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Осталось только нового Маяковского найти, чтобы прославлять!
Я достаю из широких штанин,последние мемуары Назарбаева. Я выучу казахский язык лишь за то,что им рвзговаривал Назарбаев.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26097
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 21:58
#1223
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Цитата:
saba:
Потрепыхается немного и поступит по Вашим заветам, сдастся!

Нобелевскую премию мира хочется очень очень-очень
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26097
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 21:58
#1224
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Цитата:
сайлау курманов:
выучу казахский язык лишь за то,что им рвзговаривал Назарбаев.

Так вот почему 111 не учит - недостаточно мотивации :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6688
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 22:30
#1225
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Цитата:
сайлау курманов:
рвзговаривал Назарбаев.

При чём Назарбаев? :-x
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3845
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 22:44
#1226
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Цитата:
saba:
При чём Назарбаев?

Ну не Ленин же тут причём. :lol:
Он все го лишь СССР построил на околицах России, а Назарбаев с нуля целый Казахстан! :lol:
И по Куатовски, ой Маяковски, как раз язык, на котором разговаривал... Ну вобщем лидер нации, отец народа ну и далее по тексту...
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3845
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 22:50
#1227
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Цитата:
сайлау курманов:
Осталось только нового Маяковского найти, чтобы прославлять!

Тут небольшая коррекция стиля требуется. :lol:
//Я достаю из широких штанин Паспорт Казахстана. Я выучил бы казахский язык лишь за то, что им говорил Назарбаев.//
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1631
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 23:42
#1228
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26097
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 01:10
#1229
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Вот тебе и Киев за три дня. Оказывается даты можно сдвигать не только лишь всем :lol:

Цитата:
Избранный президент США Дональд Трамп отказался от прежней идеи по урегулированию конфликта на Украине за 24 часа. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.
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