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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 20:25
Цитата:
Так если угрозы не было, значит он и не сдался, а по делам уехал. Как и Елбасы ваш И скоро вернётся из командировки
abaika95:
Почему Макс может и любит сдаваться а Янукович не имел права? Кто его сверг то? Майданцы с печеньками? Ну смехота же Янук сам трус сбежал отсюда и ненависть к нему даже у пророссийских украинцев была
Почему Макс может и любит сдаваться а Янукович не имел права? Кто его сверг то? Майданцы с печеньками? Ну смехота же Янук сам трус сбежал отсюда и ненависть к нему даже у пророссийских украинцев была
Так если угрозы не было, значит он и не сдался, а по делам уехал. Как и Елбасы ваш И скоро вернётся из командировки
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 20:32
Цитата:
Надо эту фразу сохранить. Пригодится
abaika95:
Жопу президента за лицо всей нации представляют
Жопу президента за лицо всей нации представляют
Надо эту фразу сохранить. Пригодится
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 20:41
[Цитата:
Раз Трамп дал обещание, то он сделает максимум, чтобы его выполнить, иначе не то что Нобелевской премии, а даже посидеть до конца срока не получится. Поэтому он будет стараться, очень давить на те места, где помягче.
saba:
Вот только окончания, несмотря на Трампа не предвидится по моему мнению.
Вот только окончания, несмотря на Трампа не предвидится по моему мнению.
Раз Трамп дал обещание, то он сделает максимум, чтобы его выполнить, иначе не то что Нобелевской премии, а даже посидеть до конца срока не получится. Поэтому он будет стараться, очень давить на те места, где помягче.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 20:43
Цитата:
Разумеется, так и будет. Победителя всегда называют в итоге силой добра.
Kairat stayer:
Всё верно - большинство и в конечном результате светлые силы добра, победят тёмные силы зла
Всё верно - большинство и в конечном результате светлые силы добра, победят тёмные силы зла
Разумеется, так и будет. Победителя всегда называют в итоге силой добра.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 20:56
Цитата:
Ну это вряд ли! Учитывая "мощную фигуру отца украинской демократии" демократии " и всеобщую нелюбовь и презрение к нему такой вариант вряд ли будут рассматривать даже в АП президента России!
maxsaf:
скоро вернётся из командировки
скоро вернётся из командировки
Ну это вряд ли! Учитывая "мощную фигуру отца украинской демократии" демократии " и всеобщую нелюбовь и презрение к нему такой вариант вряд ли будут рассматривать даже в АП президента России!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 20:59
Цитата:
Потрепыхается немного и поступит по Вашим заветам, сдастся! Гордитесь! Вы у нас практически Ленин! Осталось только нового Маяковского найти, чтобы прославлять!
maxsaf:
Раз Трамп дал обещание,
Раз Трамп дал обещание,
Потрепыхается немного и поступит по Вашим заветам, сдастся! Гордитесь! Вы у нас практически Ленин! Осталось только нового Маяковского найти, чтобы прославлять!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7342
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 21:13
Осталось только нового Маяковского найти, чтобы прославлять!
Я достаю из широких штанин,последние мемуары Назарбаева. Я выучу казахский язык лишь за то,что им рвзговаривал Назарбаев.
Я достаю из широких штанин,последние мемуары Назарбаева. Я выучу казахский язык лишь за то,что им рвзговаривал Назарбаев.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 21:58
Цитата:
Нобелевскую премию мира хочется очень очень-очень
saba:
Потрепыхается немного и поступит по Вашим заветам, сдастся!
Потрепыхается немного и поступит по Вашим заветам, сдастся!
Нобелевскую премию мира хочется очень очень-очень
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 21:58
Цитата:
Так вот почему 111 не учит - недостаточно мотивации
сайлау курманов:
выучу казахский язык лишь за то,что им рвзговаривал Назарбаев.
выучу казахский язык лишь за то,что им рвзговаривал Назарбаев.
Так вот почему 111 не учит - недостаточно мотивации
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 22:30
Цитата:
При чём Назарбаев?
сайлау курманов:
рвзговаривал Назарбаев.
рвзговаривал Назарбаев.
При чём Назарбаев?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 22:44
Цитата:
Ну не Ленин же тут причём.
Он все го лишь СССР построил на околицах России, а Назарбаев с нуля целый Казахстан!
И по Куатовски, ой Маяковски, как раз язык, на котором разговаривал... Ну вобщем лидер нации, отец народа ну и далее по тексту...
saba:
При чём Назарбаев?
При чём Назарбаев?
Ну не Ленин же тут причём.
Он все го лишь СССР построил на околицах России, а Назарбаев с нуля целый Казахстан!
И по Куатовски, ой Маяковски, как раз язык, на котором разговаривал... Ну вобщем лидер нации, отец народа ну и далее по тексту...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 22:50
Цитата:
Тут небольшая коррекция стиля требуется.
//Я достаю из широких штанин Паспорт Казахстана. Я выучил бы казахский язык лишь за то, что им говорил Назарбаев.//
сайлау курманов:
Осталось только нового Маяковского найти, чтобы прославлять!
Осталось только нового Маяковского найти, чтобы прославлять!
Тут небольшая коррекция стиля требуется.
//Я достаю из широких штанин Паспорт Казахстана. Я выучил бы казахский язык лишь за то, что им говорил Назарбаев.//
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1631
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 23:42
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 01:10
Вот тебе и Киев за три дня. Оказывается даты можно сдвигать не только лишь всем
Цитата:
Цитата:
Избранный президент США Дональд Трамп отказался от прежней идеи по урегулированию конфликта на Украине за 24 часа. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.
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