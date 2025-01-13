Re: "Угрожали ножом и игрушечным пистолетом "- Трое...

Отправлено: - 18:17

Зачем выпячивать профессию потерпевшего, ведь речь в статье не идет об оказании и неоказании врачом медицинских услуг? Ведь преступник и потерпевший до отъема имущества были знакомы друг с другом и по какой-то причине преступник стал требовать наверное с потерпевшего долг и потом возник конфликт, плавно перешедший в преступление!