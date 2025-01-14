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≡ "Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на использование реагентов против льда прокомментировали в акимате Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50911
"Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на использование реагентов против льда прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 14.01.25 - 13:38
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Снегоуборочная кампания всегда приводила к грязи на дорогах, но в этом году она прямо-таки окрасила Костанай в чёрный. Чем посыпают дороги, зачем это делают так часто и почему не убирают образовавшуюся снегогрязь сразу?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17427
Re: "Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на...
Отправлено: 14.01.25 - 13:38
#1
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Не будут посыпать, люди начнут биться на машинах и руки ломать

Кто виноват будет? Блогер? Ага видели мы их уже,нагадят и в кусты
Виноват будет этот вот ЖКШник он и по суду пойдет за порчу.

Так что посыпать надо, может не так усердно просто.

Цитата:
А чистить снег?

Оказывается у НГ есть журналисты которые властей могут вопросами донимать
Странно
Могли бы для "объективности" во время интервью какое нибудь письмо из народа прочитать
Типа:

"Хорошо что дороги посыпают песком, молодцы акимат, мы рады "
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
663
Re: "Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на...
Отправлено: 14.01.25 - 15:18
#2
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"Возможно это с летнего периода осталось" - вот чешет. Это значит, что с лета, всю осень и половину зимы никто не убирал улицы?. Вообще надо запретить применять эту гадость в городе. Что касается возможных аварий, то они у нас всегда бывают. На то и водитель, чтобы реагировать на дорожную обстановку. Необходимо снизить скорость и двигаться более осторожно. А у нас летают на скоростях и только перед перекрестком начинают экстренно тормозить. Коммунальщикам надо своевременно чистить дороги и никаких проблем не будет. В советское время жили спокойно без этих реагентов. А город действительно страшный. Грязь всюду. Уже много раз писал, что эта грязь еще полбеды. Химия губит почву, растения и стекает в реку. А мы потом эту отравленную воду пьем.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2185
Re: "Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на...
Отправлено: 14.01.25 - 15:42
#3
Комментарий удален модератором.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
607
Re: "Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на...
Отправлено: 14.01.25 - 17:44
#4
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Скоро превратится город в грязную деревню из-за деятелей, посыпающих солью! Нужно выявлять факты загрязнения одежды этой грязью, факты моек авто из-за этой соли и в суд о взыскании! Для этого фотографируйте в свой смартфон, а иначе никакая власть ничего делать не собирается! Население города-это источник государственной власти, а не просители! ПОра уже это понять и требовать!
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