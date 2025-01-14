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"Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на использование реагентов против льда прокомментировали в акимате Костаная
"Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на использование реагентов против льда прокомментировали в акимате Костаная
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