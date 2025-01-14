Отправлено: - 13:44

ACROS:

То же так думаю: - приехали, пять минут на рекогносцировку, атака, захват,

ACROS:

так ГОЛОВОТЯПСТВО и НАРАСТОРОПНОСТЬ спецслужб и старики просто напросто истекли кровью.

Цитата:Хорошо что таксистов и фермеров не пускают к таким вот работам)А то в таких операциях у нас бы вообще выживших не оставалосьПлюс пять убитых полицейскихЦитата:Ну вот приехали полицейские на захватСоседи говорят что в доме живут старики и их дочьПолицейские не знают,убиты не убиты заложники, чё хочет этот сумасшедшийВидели только то что он девушку держалНачни штурм сразу он бы мог ее зарезатьТак проболтали с ним, бдительность усыпили и долбанули