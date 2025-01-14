Re: "Целесообразно засыпать город грязью?" - Жалобы на...

Отправлено: - 15:18

"Возможно это с летнего периода осталось" - вот чешет. Это значит, что с лета, всю осень и половину зимы никто не убирал улицы?. Вообще надо запретить применять эту гадость в городе. Что касается возможных аварий, то они у нас всегда бывают. На то и водитель, чтобы реагировать на дорожную обстановку. Необходимо снизить скорость и двигаться более осторожно. А у нас летают на скоростях и только перед перекрестком начинают экстренно тормозить. Коммунальщикам надо своевременно чистить дороги и никаких проблем не будет. В советское время жили спокойно без этих реагентов. А город действительно страшный. Грязь всюду. Уже много раз писал, что эта грязь еще полбеды. Химия губит почву, растения и стекает в реку. А мы потом эту отравленную воду пьем.