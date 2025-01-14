Отправлено: - 11:10

maxsaf:

почему Януковича скинули и ссаными тряпками выгнали, если можно было через месяц выборы провести?

maxsaf:

А правда на майдан американцы просто печенье привезли?

maxsaf:

Учитывая их сегодняшние амбиции по Панаме, Гренландии и Канаде - слабо верится

maxsaf:

А то ты первый день пропускаешь, и начинаешь вопросы задавать только со второго дня

Цитата:Выборы и провелиЯнукович тут причем? Цитата:Ну так что-то Россия за все 10 лет так и не предоставила никаких данных что кроме печенек США что-то привезли на майданЦитата:Страшно? Ну бойся бойся)Цитата:Я вопросы задаю те которые в России запрещено сейчас подниматьКакое дело сейчас российскому патриоту до Януковича может быть если у него в кресле президента какой-то дурачок сидит которого все только и делают что кидают, подставляют и обманываютЧто это за президент такой?СтыдобищеПредставляю Сталин такой выходит и раз за разом всем рассказывает что западные партнёры его обманули в 10 разТак на кой х. ты тогда в кремле сидишь?))