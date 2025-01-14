maxsaf: их сегодняшние амбиции по Панаме, Гренландии и Канаде - слабо верится.
Вам тоже уже ПЕЧЁНЮШКИ ( так правильней будет, по М.Захаровой) завозят ?
Цитата:
maxsaf: Видимо дроны всерьёз не рассматривали
После армяно-азербайджанского конфликта, где впервые были массово применены турецкие дроны, "Байрактар", аналитики и из Пентагона и из МО РФ серьёзно начали изучать этот вопрос - так по крайней мере было в СМИ.
maxsaf: почему Януковича скинули и ссаными тряпками выгнали, если можно было через месяц выборы провести?
Выборы и провели Янукович тут причем? Цитата:
maxsaf: А правда на майдан американцы просто печенье привезли?
Ну так что-то Россия за все 10 лет так и не предоставила никаких данных что кроме печенек США что-то привезли на майдан Цитата:
maxsaf: Учитывая их сегодняшние амбиции по Панаме, Гренландии и Канаде - слабо верится
Страшно? Ну бойся бойся)Цитата:
maxsaf: А то ты первый день пропускаешь, и начинаешь вопросы задавать только со второго дня
Я вопросы задаю те которые в России запрещено сейчас поднимать Какое дело сейчас российскому патриоту до Януковича может быть если у него в кресле президента какой-то дурачок сидит которого все только и делают что кидают, подставляют и обманывают Что это за президент такой? Стыдобище
Представляю Сталин такой выходит и раз за разом всем рассказывает что западные партнёры его обманули в 10 раз Так на кой х. ты тогда в кремле сидишь?))
Огорчу вас. Я - далеко не единственный. Здравомыслящих в мире - подавляющее большинство. Русофобов мало. Просто они кричат громко, потому создаётся впечатление, что их много. После окончания СВО они подожмут хвосты, заткнутся и расползутся по своим углам.
Всем мира добра, хорошего дня и прекрасного настроения!
Цитата:
Skeptic: Здравомыслящих в мире - подавляющее большинство...
Всё верно - большинство и в конечном результате светлые силы добра, победят тёмные силы зла, Александр Невзоров ниже в видео высказал своё мнение, относительно дипломатического скандала разразившегося на днях. Так, президент Литвы Гитанас Науседа выступил против переименования музея литовского поэта Кристионаса Донейлатиса, расположенного в Калининградской области, в свою очередь депутат Госдумы РФ, пригрозил в течение суток оккупировать Литву, риторика не меняется.
При чём здесь русофобия? Я своим друзьям из России пишу:"Привет кровожадные! Много украинцев сегодня убили? Всё отпираются, мы говорят не такие, мы за мир и против войны Путина!" А друзей в России у меня гораздо больше чем в Украине!
Наши казахстанцы, кстати более пропутинские чем россияне! Говорю только про свой круг общения, есть три наших украинца, тоже за войну России до победного конца! Так что соглашусь со Скептиком, он не единственный.
saba: Вот только окончания, несмотря на Трампа не предвидится по моему мнению. Только естественным путём с окончанием жизненного пути Г-на Путина может быть что-то будет и то не факт!
Раньше у В.Путина другая риторика была, как у Скептика сейчас. Правда, как выше отметили, у первого она постоянно менялась, в том числе и цели, задачи. Но, в настоящее время после избрания президентом США старины Д.Трампа, риторика начала меняться, недавно же заявили, что готовы вести переговоры, даже без предварительных условий. При этом команда Д.Трампа работает по регулированию конфликта мирным путём. Скептик, с его слов телевизор якобы не смотрит, не перестроился значит.
А это их давняя тактика Жопу президента за лицо всей нации представляют Если не любишь путина и то что он делает значит ты ненавидешь русских)) Путин и олигархи навязали им эту логику а теперь они всем ей размахивают доказывая что самые обиженные по жизни))
saba: Наши казахстанцы, кстати более пропутинские чем россияне! Говорю только про свой круг общения, есть три наших украинца, тоже за войну России до победного конца! Так что соглашусь со Скептиком, он не единственный
Работает давняя теорема белоэмигранта
Самый ярый патриот России живёт всегда вне России Лучше где-то в Европе или США Где издалека попивая кофий удобно Россию любить Электрон и Макс явное доказательство этой теоремы
Друг тоже был Тут жил Россию обожал как незнаю что Гордился и хвалился,защищал Россию во всех спорах и критике Переехал туда и уже как-то пыл поубавил Говорит раньше не верил а оказывается все за что критиковали Россию-правда
saba: Янукович последовал заветам Максафа и сдался!
Кстати да Почему Макс может и любит сдаваться а Янукович не имел права? Кто его сверг то? Майданцы с печеньками? Ну смехота же Янук сам трус сбежал отсюда и ненависть к нему даже у пророссийских украинцев была
Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать