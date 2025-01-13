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≡ "Угрожали ножом и игрушечным пистолетом "- Трое грабителей напали на врача в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50909
"Угрожали ножом и игрушечным пистолетом "- Трое грабителей напали на врача в Костанае
Отправлено: 13.01.25 - 20:40
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- Находясь в квартире потерпевшего, он и двое его пособников избили мужчину и угрожали ему игрушечным пистолетом и ножом. Под угрозой применения насилия они заставили его оформить денежный кредит, отняли сотовый телефон и деньги, - сообщили в пресс-службе департамента.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1627
Re: "Угрожали ножом и игрушечным пистолетом "- Трое...
Отправлено: 13.01.25 - 20:40
#1
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Цитата:
Через пару дней после происшествия


Акрос, вот еще подтверждение твоим словам
так мы говорим на кухне, а не
"Ведомство"
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7190
Re: "Угрожали ножом и игрушечным пистолетом "- Трое...
Отправлено: 14.01.25 - 11:22
#2
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Цитата:
electro:
Акрос,


Не совсем ВАС понял? О чём это ВЫ ?
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