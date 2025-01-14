maxsaf: их сегодняшние амбиции по Панаме, Гренландии и Канаде - слабо верится.
Вам тоже уже ПЕЧЁНЮШКИ ( так правильней будет, по М.Захаровой) завозят ?
Цитата:
maxsaf: Видимо дроны всерьёз не рассматривали
После армяно-азербайджанского конфликта, где впервые были массово применены турецкие дроны, "Байрактар", аналитики и из Пентагона и из МО РФ серьёзно начали изучать этот вопрос - так по крайней мере было в СМИ.
maxsaf: почему Януковича скинули и ссаными тряпками выгнали, если можно было через месяц выборы провести?
Выборы и провели Янукович тут причем? Цитата:
maxsaf: А правда на майдан американцы просто печенье привезли?
Ну так что-то Россия за все 10 лет так и не предоставила никаких данных что кроме печенек США что-то привезли на майдан Цитата:
maxsaf: Учитывая их сегодняшние амбиции по Панаме, Гренландии и Канаде - слабо верится
Страшно? Ну бойся бойся)Цитата:
maxsaf: А то ты первый день пропускаешь, и начинаешь вопросы задавать только со второго дня
Я вопросы задаю те которые в России запрещено сейчас поднимать Какое дело сейчас российскому патриоту до Януковича может быть если у него в кресле президента какой-то дурачок сидит которого все только и делают что кидают, подставляют и обманывают Что это за президент такой? Стыдобище
Представляю Сталин такой выходит и раз за разом всем рассказывает что западные партнёры его обманули в 10 раз Так на кой х. ты тогда в кремле сидишь?))
Огорчу вас. Я - далеко не единственный. Здравомыслящих в мире - подавляющее большинство. Русофобов мало. Просто они кричат громко, потому создаётся впечатление, что их много. После окончания СВО они подожмут хвосты, заткнутся и расползутся по своим углам.
Всем мира добра, хорошего дня и прекрасного настроения!
Цитата:
Skeptic: Здравомыслящих в мире - подавляющее большинство...
Всё верно - большинство и в конечном результате светлые силы добра, победят тёмные силы зла, Александр Невзоров ниже в видео высказал своё мнение, относительно дипломатического скандала разразившегося на днях. Так, президент Литвы Гитанас Науседа выступил против переименования музея литовского поэта Кристионаса Донейлатиса, расположенного в Калининградской области, в свою очередь депутат Госдумы РФ, пригрозил в течение суток оккупировать Литву, риторика не меняется.
При чём здесь русофобия? Я своим друзьям из России пишу:"Привет кровожадные! Много украинцев сегодня убили? Всё отпираются, мы говорят не такие, мы за мир и против войны Путина!" А друзей в России у меня гораздо больше чем в Украине!
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