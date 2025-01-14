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≡ Захват заложников в Актобе: в полиции рассказали подробности спецоперации
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50909
Захват заложников в Актобе: в полиции рассказали подробности спецоперации
Отправлено: 14.01.25 - 10:49
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В ночь на 14 января в Актобе неизвестный взял в заложники троих человек. На место происшествия прибыли полиция, прокурор города и экстренные службы. Начальник департамента полиции рассказал подробности спецоперации по освобождению заложников.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26089
Re: Захват заложников в Актобе: в полиции рассказали подробности...
Отправлено: 14.01.25 - 10:49
#1
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Цитата:
Полицейские три часа вели переговоры с мужчиной

За три часа не выяснили сколько там всего народу в заложниках, и в каком они состоянии? Странно...
Стариков могли успеть спасти.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17422
Re: Захват заложников в Актобе: в полиции рассказали подробности...
Отправлено: 14.01.25 - 11:04
#2
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Да прибить надо было его там на месте.
Отчитались бы что при попытке оказать сопротивление застрелен на месте
Теперь на всю страну как-то выглядит не профессионально
Девушку раз сразу не зарезал он и не собирался
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7190
Re: Захват заложников в Актобе: в полиции рассказали подробности...
Отправлено: 14.01.25 - 11:15
#3
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Цитата:
maxsaf:
Стариков могли успеть спасти.


То же так думаю: - приехали, пять минут на рекогносцировку, атака, захват, "случайная" пуля в захватчика - зато старикам успели бы оказать экстренную медпомощь, а так ГОЛОВОТЯПСТВО и НАРАСТОРОПНОСТЬ спецслужб и старики просто напросто истекли кровью.
Наверное, если бы в заложниках были родственники прокурора или начальника ДВД действия были бы более быстрыми и эффективными.
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