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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 81 из 81«1...798081
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7190
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 10:56
#1201
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Цитата:
maxsaf:
их сегодняшние амбиции по Панаме, Гренландии и Канаде - слабо верится.


Вам тоже уже ПЕЧЁНЮШКИ ( так правильней будет, по М.Захаровой) завозят ?

Цитата:
maxsaf:
Видимо дроны всерьёз не рассматривали


После армяно-азербайджанского конфликта, где впервые были массово применены турецкие дроны, "Байрактар", аналитики и из Пентагона и из МО РФ серьёзно начали изучать этот вопрос - так по крайней мере было в СМИ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7190
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 10:59
#1202
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Цитата:
abaika95:
у нее 1 армия мира?


Вы явно им льстите: - ВТОРАЯ армия мира, по деньгам даже ТРЕТЬЯ, после - США и КНР.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17422
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 11:06
#1203
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Цитата:
ACROS:
Вы явно им льстите: - ВТОРАЯ армия мира, по деньгам даже ТРЕТЬЯ, после - США и КНР.

Что российская пропаганда рассказывала до 2022 то и пишу
Теперь вопрос возникает
Российская пропаганда враг Россиянам или друг?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17422
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 11:10
#1204
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Цитата:
maxsaf:
почему Януковича скинули и ссаными тряпками выгнали, если можно было через месяц выборы провести?

Выборы и провели
Янукович тут причем? Цитата:
maxsaf:
А правда на майдан американцы просто печенье привезли?

Ну так что-то Россия за все 10 лет так и не предоставила никаких данных что кроме печенек США что-то привезли на майдан
Цитата:
maxsaf:
Учитывая их сегодняшние амбиции по Панаме, Гренландии и Канаде - слабо верится

Страшно? Ну бойся бойся)Цитата:
maxsaf:
А то ты первый день пропускаешь, и начинаешь вопросы задавать только со второго дня

Я вопросы задаю те которые в России запрещено сейчас поднимать
Какое дело сейчас российскому патриоту до Януковича может быть если у него в кресле президента какой-то дурачок сидит которого все только и делают что кидают, подставляют и обманывают
Что это за президент такой?
Стыдобище

Представляю Сталин такой выходит и раз за разом всем рассказывает что западные партнёры его обманули в 10 раз
Так на кой х. ты тогда в кремле сидишь?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17422
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 11:12
#1205
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Путин поднял Россию с колен и поставил раком
Так должна звучать присказка о времени его правления.

Другого варианта пока нет
По всем фронтам какой то бардак и ужас
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1967
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 11:21
#1206
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Цитата:
saba:
скоро Скептик останется единственным

Огорчу вас. Я - далеко не единственный. Здравомыслящих в мире - подавляющее большинство. Русофобов мало.
Просто они кричат громко, потому создаётся впечатление, что их много.
После окончания СВО они подожмут хвосты, заткнутся и расползутся по своим углам.

[Исправлено: Skeptic, 14.01.2025 - 13:01]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6385
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 11:35
#1207
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Всем мира добра, хорошего дня и прекрасного настроения!

Цитата:
Skeptic:
Здравомыслящих в мире - подавляющее большинство...


Всё верно - большинство и в конечном результате светлые силы добра, победят тёмные силы зла, Александр Невзоров ниже в видео высказал своё мнение, относительно дипломатического скандала разразившегося на днях. Так, президент Литвы Гитанас Науседа выступил против переименования музея литовского поэта Кристионаса Донейлатиса, расположенного в Калининградской области, в свою очередь депутат Госдумы РФ, пригрозил в течение суток оккупировать Литву, риторика не меняется.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 14.01.2025 - 12:37]

[Исправлено: Kairat stayer, 14.01.2025 - 12:45]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6682
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.01.25 - 12:38
#1208
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Цитата:
Skeptic:
Русофобов мало.

При чём здесь русофобия? Я своим друзьям из России пишу:"Привет кровожадные! Много украинцев сегодня убили? Всё отпираются, мы говорят не такие, мы за мир и против войны Путина!" А друзей в России у меня гораздо больше чем в Украине!
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