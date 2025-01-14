Отправлено: - 11:15

maxsaf:

Стариков могли успеть спасти.

Цитата:То же так думаю: - приехали, пять минут на рекогносцировку, атака, захват, "случайная" пуля в захватчика - зато старикам успели бы оказать экстренную медпомощь, а так ГОЛОВОТЯПСТВО и НАРАСТОРОПНОСТЬ спецслужб и старики просто напросто истекли кровью.Наверное, если бы в заложниках были родственники прокурора или начальника ДВД действия были бы более быстрыми и эффективными.