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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 21:36
Цитата:
Если учитывать всё вооружение, включая ЯО - то разумеется сильнее. Но его нельзя включать. Пока нельзя.
saba:
что Россия сильнее в плане вооружений.
что Россия сильнее в плане вооружений.
Если учитывать всё вооружение, включая ЯО - то разумеется сильнее. Но его нельзя включать. Пока нельзя.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 21:43
Наверное скоро Скептик останется единственным, кто будет свято и до конца верить в благородные три "де"! Всё идеологи переобулись, Путин не вспоминает, даже Песков с Лавровым вяло мямлят, что СВО закончится когда, будут выполнены все цели, не уточняя какие и только упрямый Скептик в далёком Казахстане будет рассказывать как будет победоносно денафицирована Украина!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 21:46
Цитата:
Мне неинтересны люди , чьё мнение расходится с единственно правильным моим мнением!
Skeptic:
Мне даже не интересно, кто такой этот Алекс Мур.
Мне даже не интересно, кто такой этот Алекс Мур.
Мне неинтересны люди , чьё мнение расходится с единственно правильным моим мнением!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 21:48
Цитата:
Да нет не единственный. Просто некоторым бесполезно, что либо объяснять, а уж дискутировать тем более. Они как мантру один и тот же бред несут. Проще просто игнорировать всё это.
saba:
Наверное скоро Скептик останется единственным,
Наверное скоро Скептик останется единственным,
Да нет не единственный. Просто некоторым бесполезно, что либо объяснять, а уж дискутировать тем более. Они как мантру один и тот же бред несут. Проще просто игнорировать всё это.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 21:51
Цитата:
А если не включать,что паритет что ли? Учитывая тотальное превосходство в воздухе, слова про 3 дня до Киева совсем не выглядели бахвальством! Но что то пошло не так, какие то дроны вдруг оказались эффективны, да так, что пришлось срочно у Ирана их закупать!
maxsaf:
включая ЯО - то
включая ЯО - то
А если не включать,что паритет что ли? Учитывая тотальное превосходство в воздухе, слова про 3 дня до Киева совсем не выглядели бахвальством! Но что то пошло не так, какие то дроны вдруг оказались эффективны, да так, что пришлось срочно у Ирана их закупать!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 21:56
Цитата:
А кто Вам рассказал,что это бред? Вы были лично в Украине? Можете рассказать, какой процент нацистов среди украинцев? Можете лично засвидетельствовать,что Бучи не было, что в Мариуполе били только по военным целя и т.д Вы просто давно не появлялись , простите забыл про Вас!
Эл-починно:
один и тот же бред несут
один и тот же бред несут
А кто Вам рассказал,что это бред? Вы были лично в Украине? Можете рассказать, какой процент нацистов среди украинцев? Можете лично засвидетельствовать,что Бучи не было, что в Мариуполе били только по военным целя и т.д Вы просто давно не появлялись , простите забыл про Вас!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 22:09
Цитата:
Видимо дроны всерьёз не рассматривали. Правила войны поменялись, теперь дроны будут учитываться в тактическом планировании.
saba:
Но что то пошло не так, какие то дроны вдруг оказались эффективны, да так, что пришлось срочно у Ирана их закупать!
Но что то пошло не так, какие то дроны вдруг оказались эффективны, да так, что пришлось срочно у Ирана их закупать!
Видимо дроны всерьёз не рассматривали. Правила войны поменялись, теперь дроны будут учитываться в тактическом планировании.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 22:11
Цитата:
Тот же вопрос, Вы были лично?
А про москоляку на гиляку и так всем известно. Это мирные считалки такие...?
saba:
Вы были лично в Украине? Можете рассказать, какой процент нацистов среди украинцев?
Вы были лично в Украине? Можете рассказать, какой процент нацистов среди украинцев?
Тот же вопрос, Вы были лично?
А про москоляку на гиляку и так всем известно. Это мирные считалки такие...?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 22:11
Цитата:
Это можно и сейчас устроить, но сопутствующих жертв будет неприемлемо много.
saba:
Учитывая тотальное превосходство в воздухе, слова про 3 дня до Киева
Учитывая тотальное превосходство в воздухе, слова про 3 дня до Киева
Это можно и сейчас устроить, но сопутствующих жертв будет неприемлемо много.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 22:15
Цитата:
Правила войны будут пересматриваться точно после этой войны! Потому что многое на практике оказалось не тем ,что было в теории! Причем как в сторону плюса так и в сторону минуса. Высокоточное оружие оказалось не совсем высокоточным, а дроны оказались применимы везде, даже где их применение не планировалось.
maxsaf:
Правила войны поменялись, теперь дроны будут учитываться в тактическом
Правила войны поменялись, теперь дроны будут учитываться в тактическом
Правила войны будут пересматриваться точно после этой войны! Потому что многое на практике оказалось не тем ,что было в теории! Причем как в сторону плюса так и в сторону минуса. Высокоточное оружие оказалось не совсем высокоточным, а дроны оказались применимы везде, даже где их применение не планировалось.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 22:19
Цитата:
Я уже столько писал про своих в Украине, что и повторять не буду! Что касается москоляк и гиляк, что то осуществилось реально? Это адекватный ответ, введение 250 тысячной армии вначале и страшные потери потом? Ах мы обиделись на слова и поэтому пришли убивать! Такова Ваша страшная логика?
Эл-починно:
на гиляку и так
на гиляку и так
Я уже столько писал про своих в Украине, что и повторять не буду! Что касается москоляк и гиляк, что то осуществилось реально? Это адекватный ответ, введение 250 тысячной армии вначале и страшные потери потом? Ах мы обиделись на слова и поэтому пришли убивать! Такова Ваша страшная логика?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 22:24
Цитата:
Это реалии, которые вы почему то пытаетесь представить в безобидном розовом свете.
Кто не скачет, тот москаль, из той же оперы. Первым был Дворец Профсоюзов в Одессе, за ним пошла АТО на мирных жителей тогдашнего Донбасса, Да чего уж по сотому разу. Я же говорю, бесполезно.
saba:
Такова Ваша страшная логика?
Такова Ваша страшная логика?
Это реалии, которые вы почему то пытаетесь представить в безобидном розовом свете.
Кто не скачет, тот москаль, из той же оперы. Первым был Дворец Профсоюзов в Одессе, за ним пошла АТО на мирных жителей тогдашнего Донбасса, Да чего уж по сотому разу. Я же говорю, бесполезно.
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