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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 80 из 80«1...787980
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26083
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 21:36
#1186
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Цитата:
saba:
что Россия сильнее в плане вооружений.

Если учитывать всё вооружение, включая ЯО - то разумеется сильнее. Но его нельзя включать. Пока нельзя.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6679
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 21:43
#1187
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Наверное скоро Скептик останется единственным, кто будет свято и до конца верить в благородные три "де"! Всё идеологи переобулись, Путин не вспоминает, даже Песков с Лавровым вяло мямлят, что СВО закончится когда, будут выполнены все цели, не уточняя какие и только упрямый Скептик в далёком Казахстане будет рассказывать как будет победоносно денафицирована Украина!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6679
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 21:46
#1188
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Цитата:
Skeptic:
Мне даже не интересно, кто такой этот Алекс Мур.

Мне неинтересны люди , чьё мнение расходится с единственно правильным моим мнением!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3843
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 21:48
#1189
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Цитата:
saba:
Наверное скоро Скептик останется единственным,

Да нет не единственный. Просто некоторым бесполезно, что либо объяснять, а уж дискутировать тем более. Они как мантру один и тот же бред несут. Проще просто игнорировать всё это.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6679
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 21:51
#1190
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Цитата:
maxsaf:
включая ЯО - то

А если не включать,что паритет что ли? Учитывая тотальное превосходство в воздухе, слова про 3 дня до Киева совсем не выглядели бахвальством! Но что то пошло не так, какие то дроны вдруг оказались эффективны, да так, что пришлось срочно у Ирана их закупать!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6679
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 21:56
#1191
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Цитата:
Эл-починно:
один и тот же бред несут

А кто Вам рассказал,что это бред? Вы были лично в Украине? Можете рассказать, какой процент нацистов среди украинцев? Можете лично засвидетельствовать,что Бучи не было, что в Мариуполе били только по военным целя и т.д Вы просто давно не появлялись , простите забыл про Вас!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26083
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 22:09
#1192
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Цитата:
saba:
Но что то пошло не так, какие то дроны вдруг оказались эффективны, да так, что пришлось срочно у Ирана их закупать!

Видимо дроны всерьёз не рассматривали. Правила войны поменялись, теперь дроны будут учитываться в тактическом планировании.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3843
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 22:11
#1193
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Цитата:
saba:
Вы были лично в Украине? Можете рассказать, какой процент нацистов среди украинцев?

Тот же вопрос, Вы были лично?
А про москоляку на гиляку и так всем известно. Это мирные считалки такие...?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26083
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 22:11
#1194
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Цитата:
saba:
Учитывая тотальное превосходство в воздухе, слова про 3 дня до Киева

Это можно и сейчас устроить, но сопутствующих жертв будет неприемлемо много.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6679
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 22:15
#1195
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Цитата:
maxsaf:
Правила войны поменялись, теперь дроны будут учитываться в тактическом

Правила войны будут пересматриваться точно после этой войны! Потому что многое на практике оказалось не тем ,что было в теории! Причем как в сторону плюса так и в сторону минуса. Высокоточное оружие оказалось не совсем высокоточным, а дроны оказались применимы везде, даже где их применение не планировалось.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6679
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 22:19
#1196
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Цитата:
Эл-починно:
на гиляку и так

Я уже столько писал про своих в Украине, что и повторять не буду! Что касается москоляк и гиляк, что то осуществилось реально? Это адекватный ответ, введение 250 тысячной армии вначале и страшные потери потом? Ах мы обиделись на слова и поэтому пришли убивать! Такова Ваша страшная логика?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3843
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 22:24
#1197
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Цитата:
saba:
Такова Ваша страшная логика?

Это реалии, которые вы почему то пытаетесь представить в безобидном розовом свете.
Кто не скачет, тот москаль, из той же оперы. Первым был Дворец Профсоюзов в Одессе, за ним пошла АТО на мирных жителей тогдашнего Донбасса, Да чего уж по сотому разу. Я же говорю, бесполезно.
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