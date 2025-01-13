Отправлено: - 22:09

saba:

Но что то пошло не так, какие то дроны вдруг оказались эффективны, да так, что пришлось срочно у Ирана их закупать!

Цитата:Видимо дроны всерьёз не рассматривали. Правила войны поменялись, теперь дроны будут учитываться в тактическом планировании.