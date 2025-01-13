Отправлено: - 17:12

maxsaf:

А если Украина будет первой? Им же могут передать яо если Путин откажется от соглашения.

[Исправлено: Kairat stayer, 13.01.2025 - 18:45]

Цитата:Выше же отметил, что ЯО пугают и шантажируют в последнюю очередь, когда другие варианты исчерпываются. Но это не метод цивилизованных стран, там гуманизм на первом месте, как ранее было у комсомольцев и коммунистов при советах! Украине могут предоставит более современное конвенциональное оружие.Как говорили ранее, старина Д.Трамп не предсказуем. Отмечают, что 12 декабря 2024 года Д.Трамп раскритиковал разрешение Украине бить вглубь РФ американскими ракетами, якобы это приводит к эскалации. Теперь со слов будущего советника Д.Трампа Майка Уолца, первый может разрешить дальнобойные удары по территории России, чтобы заставить последних к переговорам о завершении войны против Украины.Подробнее здесь: