maxsaf: А если Украина будет первой? Им же могут передать яо если Путин откажется от соглашения.
Выше же отметил, что ЯО пугают и шантажируют в последнюю очередь, когда другие варианты исчерпываются. Но это не метод цивилизованных стран, там гуманизм на первом месте, как ранее было у комсомольцев и коммунистов при советах! Украине могут предоставит более современное конвенциональное оружие.
Как говорили ранее, старина Д.Трамп не предсказуем. Отмечают, что 12 декабря 2024 года Д.Трамп раскритиковал разрешение Украине бить вглубь РФ американскими ракетами, якобы это приводит к эскалации. Теперь со слов будущего советника Д.Трампа Майка Уолца, первый может разрешить дальнобойные удары по территории России, чтобы заставить последних к переговорам о завершении войны против Украины.
Мне даже не интересно, кто такой этот Алекс Мур. Для вас он авторитет исключительно потому, что, образно говоря, "смотрит с вами в одну сторону". Для меня он - пустое место. Таких "специалистов", "анализаторов" и прочих "экспертов" по обе стороны тьма тьмущая. Мне просто лень их читать и слушать. Тем паче - выискивать среди них единомышленников и выпячивать их сюда, как непререкаемые авторитеты. Болтуны они все не интересные. У меня своя голова на плечах есть. А в голове есть знание истории, понимание причинно-следственных связей и прочие, нужные для умения делать выводы из происходящего, способности. Чего и вам желаю. Полезнее для саморазвития, нежели слушать чужие мнения, основанные исключительно на их самомнении. Лучше присматривайтесь к репортажам журналистов с места событий. Только там можно найти крупицы полезной информации для анализа и выводов.
Kairat stayer: в ООН более 120 стран из более 190 признали Россию страной агрессором
Смешная шутка. Но - глупая. Да и устаревшая. ... "Об отказе Международного Суда ООН признать Россию «государством-агрессором», а ДНР и ЛНР – «террористическими организациями» на основании обвинений Украины"
Skeptic: Это посвежее будет. Ибо в ООН тоже стали разбираться потихоньку кто есть кто. Умнеют на глазах.
Вот это как-раз может быть липой, как говорит Виталий шляпа. Отмечено, якобы по итогам разбирательства Украине полностью отказано во всех требованиях о компенсациях или иных формах удовлетворения. Об отмене резолюции А/77/L.65 от 26 апреля 2023 года, нет ни одного слова. Данная резолюция была принята при поддержке 122 стран, в которой Россия была названа страной-агрессором.
Kairat stayer: Это посвежее будет. Ибо в ООН тоже стали разбираться потихоньку кто есть кто. Умнеют на глазах.
На сайте ООН от 31 января 2024 года, нет подтверждающей информации (если у вас есть информация, тогда говоря метафорически: ссылки в студию), отмечено, что иски были поданы еще до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, значит липа и шляпа, как говорит Виталий.
Skeptic: Это посвежее будет. Ибо в ООН тоже стали разбираться потихоньку кто есть кто. Умнеют на глазах. ...
Как раз если перейти по вашей ссылке, там отмечают, что рассматривался иск Украины от января 2017 года, процитирую отрывок:
31 января Международный Суд ООН вынес итоговое решение по инициированному Украиной в январе 2017 года разбирательству с Россией на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ)...
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