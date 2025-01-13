Отправлено: - 12:43

Kairat stayer:

уже пропагандисты тип

Цитата:...У меня нет телевизора, потому я не знаю, что говорят пропагандисты и от чего они "устали" в своих кабинетах.А заявлять, что "никто" не понимает, зачем армия воюет, могут только отщепенцы. Солдаты и офицеры на фронте прекрасно понимаю, что они там делают и зачем. Иначе линия фронта двигалась бы в другом направлении.А так да, любая война, это тяжёлый труд и на фронте все смертельно устают. Физически, не морально.Но только такие вот "блогеры" делают из этой усталости свои "глЫбокомысленные" выводы, что "армия устала и не понимает, за что воюет".Если армия перестанет понимать, за что воюет, она мгновено устанет не только физически, но и морально. А это - прямой путь к краху.Но пока мы такую усталость наблюдаем исключительно со стороны Украины.Там люди уклоняются от призыва, там призывники стремятся дезертировать, там они сдаются в плен...Даже наёмников с запада становится всё меньше и меньше. Ибо до них стало доходить, что "сафари" на русских не очень получается. Чаще получается больно и очень больно. Вплоть до ящиков с телами.