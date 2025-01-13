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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 78 из 78«1...767778
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1964
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 12:04
#1156
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Цитата:
Kairat stayer:
Поэтому со слов аналитиков и экспертов, россияне хотят побольше территории захватить до переговоров.

...
Эти "аналиЕги" и "эксперты" не в курсе, что хочет Россия? Спросить её не догадались?
Россия, вроде бы, секретов из этого не делает, открыто свои цели объявила.
Зачем фантазировать и потом ещё эти фантазии всерьёз обсуждать?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1964
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 12:10
#1157
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Цитата:
Kairat stayer:
ту же Курскую обменяют

...
Курскую освободят. Как и Харьковскую, Одесскую, Днепропетровскую, Запорожскую...
И чем дольше разного рода трампы и макроны будут выступать со своими "мирными" инициативами, тем больше областей на территории Украины будет освобождаться.
А чем раньше они перестанут накачивать территорию Украины оружием и наёмниками, тем больше шансов на то, что там сохранится хоть какое-то государственное образование под названием "Украина", свободное от нацистов и русофобии.
Я во второй вариант просто не верю.
С тем уровнем ненависти к России со стороны запада, мир там невозможен по договору.
Только силовое решение. А значит - победа будет за Россией.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26079
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 12:18
#1158
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Цитата:
abaika95:
Макс если референдум проведет

Не, я такими делами не увлекаюсь: утром на работу, вечером с работы - вот и вся моя насыщенная политическая жизнь ))
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6375
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 12:18
#1159
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Цитата:
Skeptic:
Курскую освободят. Как и Харьковскую, Одесскую, Днепропетровскую, Запорожскую...


Так, уже пропагандисты типа М.Симоньян говорят, что Одессу и.т.д. захватить недостаточно ресурсов и выше в посте за номером 1120 военные говорят, что бессмысленная война и устали все.

Здесь:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26079
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 12:19
#1160
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Цитата:
abaika95:
Потомучто Крым так и так освободят

От кого? ))
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6375
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 12:22
#1161
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Цитата:
Kairat stayer:
Так, уже пропагандисты типа М.Симоньян говорят, что Одессу и.т.д. захватить недостаточно ресурсов...


Возможно действительно уже глубинный и ядрёный народ готовят, чтобы на кухнях уже другое говорили, мол всех победили и показали всем кузькину мать пора сворачиваться и жить нормально, более менее цивилизованно, чтобы санкций сняли и.т.д. :lol: :lol: :lol:

Подробнее здесь:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26079
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 12:25
#1162
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Цитата:
Kairat stayer:
скорее всего О.Шольц уйдёт, вместо него другой придёт, который тоже будет помогать

Если АдГ прийдёт - пиши пропало.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6375
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 12:34
#1163
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Цитата:
Skeptic:
Только силовое решение...


А если силовое решение будет со стороны США?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6375
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 12:35
#1164
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Цитата:
maxsaf:
Если АдГ прийдёт - пиши пропало.


Не знаю, посмотрим, секретный вопрос ИИ задайте и не забудьте отформатировать диск :lol: :lol: :lol: .
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1964
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 12:43
#1165
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Цитата:
Kairat stayer:
уже пропагандисты тип

...
У меня нет телевизора, потому я не знаю, что говорят пропагандисты и от чего они "устали" в своих кабинетах.
А заявлять, что "никто" не понимает, зачем армия воюет, могут только отщепенцы. Солдаты и офицеры на фронте прекрасно понимаю, что они там делают и зачем. Иначе линия фронта двигалась бы в другом направлении.
А так да, любая война, это тяжёлый труд и на фронте все смертельно устают. Физически, не морально.
Но только такие вот "блогеры" делают из этой усталости свои "глЫбокомысленные" выводы, что "армия устала и не понимает, за что воюет".
Если армия перестанет понимать, за что воюет, она мгновено устанет не только физически, но и морально. А это - прямой путь к краху.
Но пока мы такую усталость наблюдаем исключительно со стороны Украины.
Там люди уклоняются от призыва, там призывники стремятся дезертировать, там они сдаются в плен...
Даже наёмников с запада становится всё меньше и меньше. Ибо до них стало доходить, что "сафари" на русских не очень получается. Чаще получается больно и очень больно. Вплоть до ящиков с телами.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1964
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 12:46
#1166
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Цитата:
Kairat stayer:
А если силовое решение будет со стороны США?

...
США "смелые" только против заведомо слабого противника.
Так что, "силовым" решением они могут грозить только Дании и Панаме.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6375
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 12:54
#1167
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Цитата:
Skeptic:
Солдаты и офицеры на фронте прекрасно понимаю, что они там делают и зачем. Иначе линия фронта двигалась бы в другом направлении.


Видео выше свидетельствует об обратном и таких достаточно много.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6375
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 12:58
#1168
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Цитата:
Skeptic:
США "смелые" только против заведомо слабого противника. Так что, "силовым" решением они могут грозить только Дании и Панаме.


Им и не надо прямое противостояние, вооружением завалят Украину, санкций ужесточать, это только упёртые глупцы не понимают, а топовые пропагандисты типа М.Симоньян, уже поняли и начали готовить глубинный и ядрёный народ.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6375
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 13:16
#1169
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Цитата:
Skeptic:
Но только такие вот "блогеры" делают из этой усталости свои "глЫбокомысленные" выводы, что "армия устала и не понимает, за что воюет".


Кто Маргарита Симоньян блогер, да вы батенька действительно телек не смотрите 8-) 8-) 8-) .
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