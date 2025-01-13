Kairat stayer: Поэтому со слов аналитиков и экспертов, россияне хотят побольше территории захватить до переговоров.
... Эти "аналиЕги" и "эксперты" не в курсе, что хочет Россия? Спросить её не догадались? Россия, вроде бы, секретов из этого не делает, открыто свои цели объявила. Зачем фантазировать и потом ещё эти фантазии всерьёз обсуждать?
... Курскую освободят. Как и Харьковскую, Одесскую, Днепропетровскую, Запорожскую... И чем дольше разного рода трампы и макроны будут выступать со своими "мирными" инициативами, тем больше областей на территории Украины будет освобождаться. А чем раньше они перестанут накачивать территорию Украины оружием и наёмниками, тем больше шансов на то, что там сохранится хоть какое-то государственное образование под названием "Украина", свободное от нацистов и русофобии. Я во второй вариант просто не верю. С тем уровнем ненависти к России со стороны запада, мир там невозможен по договору. Только силовое решение. А значит - победа будет за Россией.
Kairat stayer: Так, уже пропагандисты типа М.Симоньян говорят, что Одессу и.т.д. захватить недостаточно ресурсов...
Возможно действительно уже глубинный и ядрёный народ готовят, чтобы на кухнях уже другое говорили, мол всех победили и показали всем кузькину мать пора сворачиваться и жить нормально, более менее цивилизованно, чтобы санкций сняли и.т.д.
... У меня нет телевизора, потому я не знаю, что говорят пропагандисты и от чего они "устали" в своих кабинетах. А заявлять, что "никто" не понимает, зачем армия воюет, могут только отщепенцы. Солдаты и офицеры на фронте прекрасно понимаю, что они там делают и зачем. Иначе линия фронта двигалась бы в другом направлении. А так да, любая война, это тяжёлый труд и на фронте все смертельно устают. Физически, не морально. Но только такие вот "блогеры" делают из этой усталости свои "глЫбокомысленные" выводы, что "армия устала и не понимает, за что воюет". Если армия перестанет понимать, за что воюет, она мгновено устанет не только физически, но и морально. А это - прямой путь к краху. Но пока мы такую усталость наблюдаем исключительно со стороны Украины. Там люди уклоняются от призыва, там призывники стремятся дезертировать, там они сдаются в плен... Даже наёмников с запада становится всё меньше и меньше. Ибо до них стало доходить, что "сафари" на русских не очень получается. Чаще получается больно и очень больно. Вплоть до ящиков с телами.
Skeptic: США "смелые" только против заведомо слабого противника. Так что, "силовым" решением они могут грозить только Дании и Панаме.
Им и не надо прямое противостояние, вооружением завалят Украину, санкций ужесточать, это только упёртые глупцы не понимают, а топовые пропагандисты типа М.Симоньян, уже поняли и начали готовить глубинный и ядрёный народ.
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