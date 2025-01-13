Отправлено: - 12:22

Добринцофф:

строители не нужны будут?

[Исправлено: Skeptic, 13.01.2025 - 13:23]

Цитата:...Видимо, эти деятели от "науки" и "высшего образования" надеются, что все новостройки с этого года будут исключительно печататься на принтерах.А что им ещё остаётся? Специалистов не только на производстве не хватает, их и в ВУЗах не осталось.А раз учить некому, то и выпускать некого...А как у нас власть привыкла?Если она чего-то обеспечить не может, она заявляет о том, что это не нужнО или даже вредно.Всё просто.