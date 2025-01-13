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≡ Кто останется без работы в 2025 году – названы исчезающие профессии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50904
Кто останется без работы в 2025 году – названы исчезающие профессии
Отправлено: 13.01.25 - 09:36
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В Министерстве науки и высшего образования назвали исчезающие в Казахстане профессии. В ведомстве сослались на Атлас новых профессий. Согласно приведенной в нем информации, к исчезающим профессиям можно отнести 16 специальностей.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10186
Re: Кто останется без работы в 2025 году – названы исчезающие...
Отправлено: 13.01.25 - 09:36
#1
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Цитата:
В этой сфере в 2025 году отпадет надобность в чертежниках; в 2030 году - в кровельщиках, изолировщиках и штукатурах, а к 2035 году - в строителях-монтажниках и рабочих родственных занятий.

Источник:

А что мы уже всё построили?С чего это вдруг строители не нужны будут?
Вы попробуйте в сезон нормальную бригаду кровельщиков найти,надо с зимы договариваться,задаток дать,потом ещё в очереди постоять.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1591
Re: Кто останется без работы в 2025 году – названы исчезающие...
Отправлено: 13.01.25 - 10:30
#2
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Страна плавно превращается в базар.. Сегодня видел в инсте,как одни ребята возмущались в нашем аэропорту видите ли их должны были как барашек индивидуально пригласить в стойло,извиниете,на посадку. Они по громкоговорителю не слышат и то что вдвоём остались в зале вылета не понимают.. Кошмар,куда мы катимся.. Зачем наше светское гос-во мы сами превращаем в алайский рынок??
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1964
Кто останется без работы в 2025 году – названы исчезающие профессии
Отправлено: 13.01.25 - 12:22
#3
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Цитата:
Добринцофф:
строители не нужны будут?

...
Видимо, эти деятели от "науки" и "высшего образования" надеются, что все новостройки с этого года будут исключительно печататься на принтерах.
А что им ещё остаётся? Специалистов не только на производстве не хватает, их и в ВУЗах не осталось.
А раз учить некому, то и выпускать некого...
А как у нас власть привыкла?
Если она чего-то обеспечить не может, она заявляет о том, что это не нужнО или даже вредно.
Всё просто.

[Исправлено: Skeptic, 13.01.2025 - 13:23]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26079
Re: Кто останется без работы в 2025 году – названы исчезающие...
Отправлено: 13.01.25 - 12:29
#4
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Цитата:
В частности, Казахстану будут нужны 93 тысячи бухгалтеров, 77 тысяч охранников и инкассаторов,

Логично: прихватизированное нужно посчитать и охранять 8-)
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