Отправлено: - 11:05

maxsaf:

Ну тогда не совсем понятно, почему Абайка именно крымчан пугает, что лучше там не селиться, хотя это не самое опасное сейчас место.

Цитата:Пока не опасное, а дальше что будет, Крым мировым сообществом не признан российским, все военные цели легитимные. Скорее всего есть договорённость не бить, по тому же мосту и.т.д. Если не договорятся Д.Трамп с В.Путиным, тогда могут Украину завалить оружием, способным разрушить керченский мост и.т.д.