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≡ Наехал на яму и повредил авто: как получить компенсацию за ущерб
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50904
Наехал на яму и повредил авто: как получить компенсацию за ущерб
Отправлено: 13.01.25 - 11:16
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Что делать, если ваше авто пострадало от плохой дороги? Оплатить ремонт самому или требовать компенсации ущерба с ответственных за дефекты на дороге лиц? Куда обращаться в таких случаях, как действовать и с кого требовать деньги за испорченный автомобиль - читайте в этом материале.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1960
Re: Наехал на яму и повредил авто: как получить компенсацию за...
Отправлено: 13.01.25 - 11:16
#1
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Сообщать о ямах на дорогах, конечно, хорошо, по граждански... Типа - ответственно.
Но, сдаётся мне, дай им волю, они со временем не постесняются заявить, что устранение ям - прямая обязанность водителей...
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