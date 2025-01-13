Отправлено: - 11:16

Что делать, если ваше авто пострадало от плохой дороги? Оплатить ремонт самому или требовать компенсации ущерба с ответственных за дефекты на дороге лиц? Куда обращаться в таких случаях, как действовать и с кого требовать деньги за испорченный автомобиль - читайте в этом материале.