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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 10:59
Цитата:
Никто не знает, сделки и торги будут. Переговоры наверняка будут, никто же не отказывается от них. Поэтому никто из противоборствующих сторон на рожон с Д.Трампом не лезет, не предсказуем, он-же сказал Украину не оставит без помощи, да и Запад напрягает, чтобы до 5 процентов ВВП на нужды обороны тратили.
maxsaf:
Весь мир их ждёт. И мне любопытно, на каких условиях договорятся.
Весь мир их ждёт. И мне любопытно, на каких условиях договорятся.
Никто не знает, сделки и торги будут. Переговоры наверняка будут, никто же не отказывается от них. Поэтому никто из противоборствующих сторон на рожон с Д.Трампом не лезет, не предсказуем, он-же сказал Украину не оставит без помощи, да и Запад напрягает, чтобы до 5 процентов ВВП на нужды обороны тратили.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 11:01
Цитата:
...
Да. Гуляла уже по тырнету карта мира с каналом между Канадой и Мексикой вместо США...
Kairat stayer:
той страны на карте мира не будет
той страны на карте мира не будет
...
Да. Гуляла уже по тырнету карта мира с каналом между Канадой и Мексикой вместо США...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 11:03
Находятся же ещё наивные, верящие в то, что Трампу нужен мир...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 11:05
Цитата:
Пока не опасное, а дальше что будет, Крым мировым сообществом не признан российским, все военные цели легитимные. Скорее всего есть договорённость не бить, по тому же мосту и.т.д. Если не договорятся Д.Трамп с В.Путиным, тогда могут Украину завалить оружием, способным разрушить керченский мост и.т.д.
maxsaf:
Ну тогда не совсем понятно, почему Абайка именно крымчан пугает, что лучше там не селиться, хотя это не самое опасное сейчас место.
Ну тогда не совсем понятно, почему Абайка именно крымчан пугает, что лучше там не селиться, хотя это не самое опасное сейчас место.
Пока не опасное, а дальше что будет, Крым мировым сообществом не признан российским, все военные цели легитимные. Скорее всего есть договорённость не бить, по тому же мосту и.т.д. Если не договорятся Д.Трамп с В.Путиным, тогда могут Украину завалить оружием, способным разрушить керченский мост и.т.д.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 11:05
Цитата:
Это легко: сделать ее малюсенькой, и кааааааак помочь на все полтора ляма. Можно по разному интерпретировать его слова
Kairat stayer:
он-же сказал Украину не оставит без помощи
он-же сказал Украину не оставит без помощи
Это легко: сделать ее малюсенькой, и кааааааак помочь на все полтора ляма. Можно по разному интерпретировать его слова
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 11:06
Цитата:
Говорят, что он хочет получить Нобелевскую премию мира .
Skeptic:
Находятся же ещё наивные, верящие в то, что Трампу нужен мир...
Находятся же ещё наивные, верящие в то, что Трампу нужен мир...
Говорят, что он хочет получить Нобелевскую премию мира .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 11:06
Цитата:
Все Трамп уже признал, что уже выгнать оттуда не получится. Будет другие варианты обсуждать.
Kairat stayer:
Крым мировым сообществом не признан российским
Крым мировым сообществом не признан российским
Все Трамп уже признал, что уже выгнать оттуда не получится. Будет другие варианты обсуждать.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 11:08
Цитата:
Вот об этом я тоже говорил. При самом худшем для Украины раскладе он ее гарантировано получит.
Kairat stayer:
Говорят, что он хочет получить Нобелевскую премию мира .
Говорят, что он хочет получить Нобелевскую премию мира .
Вот об этом я тоже говорил. При самом худшем для Украины раскладе он ее гарантировано получит.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 11:09
Цитата:
А чё, стесняются?
Kairat stayer:
Скорее всего есть договорённость не бить, по тому же мосту
Скорее всего есть договорённость не бить, по тому же мосту
А чё, стесняются?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 11:11
Цитата:
Выше же отметил, если он особо не будет помогать, тогда Европа будет нести ношу. Локомотивы Э.Макрон поддерживает, скорее всего О.Шольц уйдёт, вместо него другой придёт, который тоже будет помогать. Вона Скептик не верит Д.Трампу, будем наблюдать .
maxsaf:
Это легко: сделать ее малюсенькой, и кааааааак помочь на все полтора ляма. Можно по разному интерпретировать его слова
Это легко: сделать ее малюсенькой, и кааааааак помочь на все полтора ляма. Можно по разному интерпретировать его слова
Выше же отметил, если он особо не будет помогать, тогда Европа будет нести ношу. Локомотивы Э.Макрон поддерживает, скорее всего О.Шольц уйдёт, вместо него другой придёт, который тоже будет помогать. Вона Скептик не верит Д.Трампу, будем наблюдать .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 11:14
Цитата:
А чё стесняться, есть страны которые придерживася договорённостей, меморандумов и.т.д. А есть гопники и пугалы .
maxsaf:
А чё, стесняются?
А чё, стесняются?
А чё стесняться, есть страны которые придерживася договорённостей, меморандумов и.т.д. А есть гопники и пугалы .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 11:29
Цитата:
Возможно и получит, если остановит войну. Он же не вечен, это государи и цари сидят пока их ногами вперёд не выносят, срок закончится уйдёт на покой, демократия понимаете ли, а дальше что будет?
Украинцы не смирятся действующим сложившимся на тот момент положением, будут бороться совместно с Западом, будет буферной зоной, вооружать их по стандартам НАТО, ну не будут они входить в альянс. Последнее разве что-то кардинально меняет?
Выше отметил, что из противоборствующих сторон никто на рожон не лезет, команда Д.Трампа работает. Какие будут предложения никто не знает, Д.Трампу никто скорее всего диктовать условия не будет, как говорил ранее Скептик, типа кто он такой чтобы рассаживать стороны? Россиянам нужно чтобы сняли санкций, посмотрим договорятся или нет. Обе стороны устали, скоро три года будет, как противостояние идёт.
[Исправлено: Kairat stayer, 13.01.2025 - 12:38]
maxsaf:
Вот об этом я тоже говорил. При самом худшем для Украины раскладе он ее гарантировано получит.
Вот об этом я тоже говорил. При самом худшем для Украины раскладе он ее гарантировано получит.
Возможно и получит, если остановит войну. Он же не вечен, это государи и цари сидят пока их ногами вперёд не выносят, срок закончится уйдёт на покой, демократия понимаете ли, а дальше что будет?
Украинцы не смирятся действующим сложившимся на тот момент положением, будут бороться совместно с Западом, будет буферной зоной, вооружать их по стандартам НАТО, ну не будут они входить в альянс. Последнее разве что-то кардинально меняет?
Выше отметил, что из противоборствующих сторон никто на рожон не лезет, команда Д.Трампа работает. Какие будут предложения никто не знает, Д.Трампу никто скорее всего диктовать условия не будет, как говорил ранее Скептик, типа кто он такой чтобы рассаживать стороны? Россиянам нужно чтобы сняли санкций, посмотрим договорятся или нет. Обе стороны устали, скоро три года будет, как противостояние идёт.
[Исправлено: Kairat stayer, 13.01.2025 - 12:38]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 11:37
Цитата:
Возможно так и есть, но и Украину всю никто не завоюет, скорее всего как государство сохранится. Обмен территориями наверное будет, ту же Курскую обменяют. Поэтому со слов аналитиков и экспертов, россияне хотят побольше территории захватить до переговоров.
maxsaf:
Все Трамп уже признал, что уже выгнать оттуда не получится. Будет другие варианты обсуждать.
Все Трамп уже признал, что уже выгнать оттуда не получится. Будет другие варианты обсуждать.
Возможно так и есть, но и Украину всю никто не завоюет, скорее всего как государство сохранится. Обмен территориями наверное будет, ту же Курскую обменяют. Поэтому со слов аналитиков и экспертов, россияне хотят побольше территории захватить до переговоров.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17417
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 11:40
Цитата:
Если до ЯО дело дойдет это не помешает выборам нового президента США)
Цитата:
Москвичи пытались в 14-20 года дачи себе там купить и бизнес местный отжать
Сунулись
А российские банки оказывается в Крыму не работают почему-то
Видимо банкиры что-то знают что территорию придется отдавать) Цитата:
А что в Курской области что-то произошло?
Губернатор же новый приехал сказал что ничего не произошло и выплат никому не будет за потерянные домики
Чё там местные визжат? Главное Крым курянам принадлежит теперь и степь в районе Херсона
Радоваться должны Цитата:
Потомучто Крым так и так освободят
maxsaf:
Если при этом до ЯО дело не дойдет
Если при этом до ЯО дело не дойдет
Если до ЯО дело дойдет это не помешает выборам нового президента США)
Цитата:
maxsaf:
А кто там селится? Все, кто раньше жили там - так и живут сейчас, просто с другими паспортами, наврятли там что-то существенно изменилось.
А кто там селится? Все, кто раньше жили там - так и живут сейчас, просто с другими паспортами, наврятли там что-то существенно изменилось.
Москвичи пытались в 14-20 года дачи себе там купить и бизнес местный отжать
Сунулись
А российские банки оказывается в Крыму не работают почему-то
Видимо банкиры что-то знают что территорию придется отдавать) Цитата:
maxsaf:
В Курской области безопаснее?
В Курской области безопаснее?
А что в Курской области что-то произошло?
Губернатор же новый приехал сказал что ничего не произошло и выплат никому не будет за потерянные домики
Чё там местные визжат? Главное Крым курянам принадлежит теперь и степь в районе Херсона
Радоваться должны Цитата:
maxsaf:
Ну тогда не совсем понятно, почему Абайка именно крымчан пугает, что лучше там не селиться,
Ну тогда не совсем понятно, почему Абайка именно крымчан пугает, что лучше там не селиться,
Потомучто Крым так и так освободят
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17417
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.01.25 - 11:42
Цитата:
Трампу нужен мир, желательно весь
Но он согласен на Канаду с Мексикой пока
Чё такова? Путин может нападать на соседей а США нет? Темболее Макс если референдум проведет у себя в деревне что он за присоединение к США то почему бы и нет?
Skeptic:
Находятся же ещё наивные, верящие в то, что Трампу нужен мир...
Находятся же ещё наивные, верящие в то, что Трампу нужен мир...
Трампу нужен мир, желательно весь
Но он согласен на Канаду с Мексикой пока
Чё такова? Путин может нападать на соседей а США нет? Темболее Макс если референдум проведет у себя в деревне что он за присоединение к США то почему бы и нет?
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