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Видеоролик снятый в Атырау, в котором заснят обряд экзорцизма над пятилетней девочкой, шокировал многих казахстанцев. На видео девочку удерживает ее мать, а мужчина, сидящий рядом, задает ей вопросы, но обращается он не к плачущему ребенку, а к духам, которые якобы вселились в тело девочки.