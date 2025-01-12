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≡ Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау. Мать девочки говорит, что к нему стоят «очереди»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50902
Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау. Мать девочки говорит, что к нему стоят «очереди»
Отправлено: 12.01.25 - 17:54
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Видеоролик снятый в Атырау, в котором заснят обряд экзорцизма над пятилетней девочкой, шокировал многих казахстанцев. На видео девочку удерживает ее мать, а мужчина, сидящий рядом, задает ей вопросы, но обращается он не к плачущему ребенку, а к духам, которые якобы вселились в тело девочки.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26056
Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау. Мать девочки говорит, что к нему стоят «очереди»
Отправлено: 13.01.25 - 08:08
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
вовсе времена были и будут целители из народа

Потому что во все времена были малограмотные люди.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15923
Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау. Мать девочки говорит, что к нему стоят «очереди»
Отправлено: 13.01.25 - 08:47
#16
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Блиновская самая крутая из всех шарлатанов, она не стала замарачиватся на лечение, А просто сказала баранам, несите мне свои деньги и тогда вы разбоготеете. :lol:
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6667
Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау. Мать девочки говорит, что к нему стоят «очереди»
Отправлено: 13.01.25 - 09:20
#17
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Цитата:
maxsaf:
научно обоснованных

Научно обоснованные методы не всегда работают, а бабушек почему то результат налицо. Самого когда то неонатологи отправили к бабушкам дочери пупок заговаривать.
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