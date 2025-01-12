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≡ Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау. Мать девочки говорит, что к нему стоят «очереди»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50902
Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау. Мать девочки говорит, что к нему стоят «очереди»
Отправлено: 12.01.25 - 17:54
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Видеоролик снятый в Атырау, в котором заснят обряд экзорцизма над пятилетней девочкой, шокировал многих казахстанцев. На видео девочку удерживает ее мать, а мужчина, сидящий рядом, задает ей вопросы, но обращается он не к плачущему ребенку, а к духам, которые якобы вселились в тело девочки.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3840
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 12.01.25 - 17:54
#1
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Похоже Шариков - подлец, всё же размножился. :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7339
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 12.01.25 - 18:07
#2
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Доводилось мне однажды наблюдать как апашка со старшим сыном привели взрослую дочь выгнать с нее джина,со слов мамаши,когда она зевала,последнии пробегал рядом и она его случайно проглотила. Случай был во время визита молодого целителя Ұкү-бала, он снимал у меня помещения для сеансов,и я был администратором. Так,пока изгоняли джина, я имел беседу с братом больной который на голубом глазу заявил,что сестра три дня отмечала новый год с подругами и видимо перепила,наотрез отказалась узнавать родню, а те почти силком привели ее на прием
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1956
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 12.01.25 - 19:18
#3
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Дело кашпировских и чумаков живёт и процветает.
А "без лоха жизнь плоха".
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15923
Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау. Мать девочки говорит, что к нему стоят «очереди»
Отправлено: 12.01.25 - 19:41
#4
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В детстве я мучался кошмарами. Для родителей каждая ночь было как испытание, я в слезах просыпался. ( у меня немного даже в памяти остались эти ночи)
Отвели они меня к бабушке. Та че-то нашептала и все джины улетучились.
Сон нормализовался

Но вот опять через много лет кошмары вернулись, но уже ко мне взрослому. Опять мог среди ночи проснутся от ужаса. Но постепенно я начал сам с ними бороться. Всякими бластерами, мечами начал головы им отрубать. Собрал целую армию и победил их. Пока они не вернулись.
Сон опять нормальный. Сплю хорошо.

Джины могут детей пугать. Надо детям помогать. Возможно не экзорцистами и бабушками а психологами, но хорошими сильными.

[Исправлено: Vit, 12.01.2025 - 20:00]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
602
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 12.01.25 - 19:56
#5
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Люди многие, пожалуй уже не верят в медицинские услуги, если она недоступна: очереди в регистратуру , к врачам узкопрофильным, а тем более по всему Казахстану, видимо даже за деньги не умеют лечить, чтобы человек мог выжить, если неученый охранник мечети изгнал джина из девочки! Может этого "лекаря" при жалостливом гос-ве обязать выгонять джинов из коррупционеров, убийц, мошенников, прежде чем наказать к штрафу или к к лишению свободы до 7 лет за украденные миллиарды, за убиенные жизни, за обманутые души!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7185
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 12.01.25 - 20:00
#6
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Цитата:// нагрудным знаком «Ерен еңбегі үшін» о//

Почему так много НЕПРОФЕССИОНАЛОВ, даже в журналистике: - это не НАГРУДНЫЙ знак, а ГОСУДАРСТВЕННАЯ награда- медаль "Ерен енбегi yшiн"- медаль за трудовые достижения в экономике, социалке, науке и культуре, даже работников гос. службы ею награждают, она так и переводиться на русский язык: - "За трудовое отличие".
Неужели нельзя посмотреть этим журналистам справочную литературу, прежде чем о чём то писать:- выходит что не только средний уровень образованности населения деградирует, но и сама журналистика.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26056
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 12.01.25 - 22:43
#7
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Интересно, за какие такие заслуги шаман получил медаль от министерства здравоохранения?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26056
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 12.01.25 - 22:53
#8
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Цитата:
Мы видим падение реального среднего уровня образования, сопровождаемое радостным улюлюканием неучей

Персонал, обслуживающий золотой миллиард, должен быть на пару ступеней ниже, в плане образованности, так что тут все норм 8-)
Клятый совок заставлял учиться в проф тех училищах, в вузах, ещё и стипендию платил. Жаль, я эту халяву не застал, учился за свои кровные.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1805
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 12.01.25 - 23:17
#9
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Цитата:
maxsaf:
Клятый совок заставлял учиться в проф тех училищах, в вузах, ещё и стипендию платил. Жаль, я эту халяву не застал, учился за свои кровные


......меня в наручниках привели в проф тех училище и заставили учится, первым делом они нас под конвоем завели не помню в какое помещение и стали выдавать носки,трусы,майки,костюмы,куртки,ботинки,шапки,короче с ног до головы одели.Затем приходя утром заставляли завтракать и даже обедать.Помню как то пришёл грозный начальника и заставил получать стипендию а нам городским сказали так как вы не ужинаете вы должны получать деньги ещё за этот ужин за весь месяц и так все три с лишбним годом.....ужас....а если ты поехал осенью на сельхозработы также заставляли получать деньги за питание то что мы не питались в училище.....это кошмар....вот что творили триклятые коммуняки.....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1805
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 12.01.25 - 23:28
#10
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В Казахстане появился «экзорцист». Бывший охранник атырауской мечети Кейкуат ОСПАНОВ гастролирует по стране и утверждает, что изгоняет «джиннов» (нечистую силу), которые поселились в человеческих телах, сообщает Радио "Азаттык"
.....вообще этому Кейкуату погонщиков джинов,следует первым делом поехать в столицу и там изгнать этих джинов а потом мы жители области попросим его приехать к нам чтоб он вычистил всех джинов,а если нет то пойдём на поиски лампы Алладина а как найдём то загадаем три желания,какое первое моё желание я знаю но никому не скажу оно у меня ещё с детства..... ;-) ;-) ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26056
Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау. Мать девочки говорит, что к нему стоят «очереди»
Отправлено: 12.01.25 - 23:42
#11
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Затем приходя утром заставляли завтракать и даже обедать.

Изверги :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1805
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 13.01.25 - 00:44
#12
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Изверги
....изверги ещё те эти коммуняки,потом пошёл в военкомат вставать на учёт,прихожу они меня садят воронок везут на Чернышевского в ДОСААФ выводят и говорят хочешь учиться на водителя категории С В а мне куда деваться пришлось учиться при том бесплатно вот получил права на халяву....что творили эти коммуняки? незнаю.... :-( :-( :-(
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2184
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 13.01.25 - 07:45
#13
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вовсе времена были и будут целители из народа, а верить в них или не верить дело каждого индивидуально..бабушки заговаривали пуповину и это работало..и многое другое...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26056
Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау. Мать девочки говорит, что к нему стоят «очереди»
Отправлено: 13.01.25 - 08:07
#14
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
бабушки заговаривали пуповину и это работало..

Исключительно в тех случаях, где срабатывало что-то помимо тех бабушек, благо что естественных механизмов и научно обоснованных методов навалом.
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