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abaika95: Пишет человек из страны где глава государства ушел в отставку потомучто испугался будущей войны с США где в свою очередь президент соседние страны уже в свой флаг окрашивает

Цитата:Так, стоп, я думал в твоей вселенной только РФ плохие, а все что делает США - правильно