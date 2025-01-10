НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 74 из 74«1...727374
Ответить Новый топик
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
355
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.01.25 - 12:27
#1096
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Чат джипити перефразировал чужую работу отсюда и оригинальность


Статью прочитай
Там речь идет не о рерайте с заданным шинглом
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1248
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.01.25 - 12:29
#1097
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Чисто авторские тексты компилировать и приводить в порядок можно

Да не замайте, я совсем не ту пользу от ии имел ввиду ;-) там как обычно: нужно прочитать исходный текст, потом комментарий, потом сопоставить их, чуть-чуть подумать и вуаля! От ии есть польза. :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17409
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.01.25 - 12:32
#1098
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
simkst: Статью прочитай Там речь идет не о рерайте с заданным шинглом

Ты внимательно читаешь то что сюда скидываешь?

Поэтому нахожу похожий диплом про мясокомбинат, изменяю текст под свою компанию и запрашиваю у машины поменять текст. Перевожу ответ, оформляю в док, делаю то же самое со следующими частями. Попутно меняю данные в таблицах (делю на 10), что-то редактирую на глаз. Суммарно спустя 11 часов заканчиваю первую версию.


Взял чужой диплом и перефразировал.
Делов то
Причем статья 2023 года двухлетней давности
Уже научились и такое определять на плагиате
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17409
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.01.25 - 12:35
#1099
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
От ии есть польза

От ии есть польза
Как от калькулятора
То что раньше человек высчитывал в уме делает машина
Так и ИИ
Что раньше надо было придумывать башкой
Объявления
Релизы
Программки маленькие
Научные планы
И даже благодарственные письма
Теперь пишет ии
Профайл
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
355
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.01.25 - 12:40
#1100
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продолжать смысла нет

[Исправлено: simkst, 10.01.2025 - 13:54]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42824
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.01.25 - 00:30
#1101
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, я Флуд перепутал
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42824
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.01.25 - 00:31
#1102
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Впрочем какая разница, где пистеть, тем более тема о каком то там ИИ завяла
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42824
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.01.25 - 00:40
#1103
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трамп начал говорить что горячую фазу войны Россия Украина удастся отстановить в течении полугода.
Ну и дурак же.
Вообще то для интереса нужно протянуть горячую лет на 7..
Ну и не горячую, на пожизненно
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3840
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.01.25 - 01:10
#1104
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
был невнимателен, нашёл. :-)

[Исправлено: Эл-починно, 11.01.2025 - 02:14]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26051
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.01.25 - 02:16
#1105
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Пишет человек из страны где глава государства ушел в отставку потомучто испугался будущей войны с США где в свою очередь президент соседние страны уже в свой флаг окрашивает
Так, стоп, я думал в твоей вселенной только РФ плохие, а все что делает США - правильно :lol:
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1248
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.01.25 - 06:23
#1106
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какой интересный погодно-информационный ресурс. на главной странице без входа в качестве зарегистрированного пользователя показывает -3С, при переходе в раздел "форум" -14С
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26051
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.01.25 - 22:48
#1107
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трамп, похоже, окольными путями признал таки Крым российским:

Цитата:
Избранный президент США Дональд Трамп признал нереалистичной возможность вытеснить Российскую Федерацию с бывших территорий Украины. Об этом заявил советник политика по нацбезопасности Майкл Уолтц в эфире телеканала ABC News.

«Нереально утверждать, что получится вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли, включая Крым. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю важным, что весь мир начинает ее признавать», — сказал он.


Скорее всего возврат территорий уже не будет предметом торга.

тыц
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17409
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.01.25 - 23:37
#1108
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Так, стоп, я думал в твоей вселенной только РФ плохие, а все что делает США - правильно

Это ты себе такую вселенную придумал
Сам в ней и разбирайся где у тебя не сходится

Цитата:
maxsaf:
Трамп, похоже, окольными путями признал таки Крым российским: Цитата: Избранный президент США Дональд Трамп признал нереалистичной возможность вытеснить Российскую Федерацию с

По русски Макс совсем уже разучился читать
Глядя в книгу видит фигу

Трамп признал что русских сейчас не реально выбить с украинской территории.
Ничего потом выбьют
Жить в Крыму опасно и не выгодно россиянам
А про аналитику США есть старый анекдот
Точнее факт
В 1986 году ЦРУ положило Рейгану аналитику что до конца века не видят причин и условий для распада СССР
А он взял и через 5 лет развалился
Ирония судьбы
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26051
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.01.25 - 23:46
#1109
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В 1986 году ЦРУ положило Рейгану аналитику что до конца века не видят причин и условий для распада СССР А он взял и через 5 лет развалился

Ну как они могли предположить, что националистически настроенное желтоксановцы выйдут на майдан? И это после стольких лет вместе, начиная с Абулхаировских времён :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26051
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.01.25 - 23:48
#1110
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Трамп признал что русских сейчас не реально выбить с украинской территории. Ничего потом выбьют

Признал сейчас - признает и потом. Дальше - легче))
Профайл
Страница 74 из 74«1...727374
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS