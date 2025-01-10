simkst: Статью прочитай Там речь идет не о рерайте с заданным шинглом
Ты внимательно читаешь то что сюда скидываешь?
Поэтому нахожу похожий диплом про мясокомбинат, изменяю текст под свою компанию и запрашиваю у машины поменять текст. Перевожу ответ, оформляю в док, делаю то же самое со следующими частями. Попутно меняю данные в таблицах (делю на 10), что-то редактирую на глаз. Суммарно спустя 11 часов заканчиваю первую версию.
Взял чужой диплом и перефразировал. Делов то Причем статья 2023 года двухлетней давности Уже научились и такое определять на плагиате
От ии есть польза Как от калькулятора То что раньше человек высчитывал в уме делает машина Так и ИИ Что раньше надо было придумывать башкой Объявления Релизы Программки маленькие Научные планы И даже благодарственные письма Теперь пишет ии
Трамп начал говорить что горячую фазу войны Россия Украина удастся отстановить в течении полугода. Ну и дурак же. Вообще то для интереса нужно протянуть горячую лет на 7.. Ну и не горячую, на пожизненно
Трамп, похоже, окольными путями признал таки Крым российским:
Цитата:
Избранный президент США Дональд Трамп признал нереалистичной возможность вытеснить Российскую Федерацию с бывших территорий Украины. Об этом заявил советник политика по нацбезопасности Майкл Уолтц в эфире телеканала ABC News.
«Нереально утверждать, что получится вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли, включая Крым. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю важным, что весь мир начинает ее признавать», — сказал он.
Скорее всего возврат территорий уже не будет предметом торга.
maxsaf: Так, стоп, я думал в твоей вселенной только РФ плохие, а все что делает США - правильно
Это ты себе такую вселенную придумал Сам в ней и разбирайся где у тебя не сходится
Цитата:
maxsaf: Трамп, похоже, окольными путями признал таки Крым российским: Цитата: Избранный президент США Дональд Трамп признал нереалистичной возможность вытеснить Российскую Федерацию с
По русски Макс совсем уже разучился читать Глядя в книгу видит фигу
Трамп признал что русских сейчас не реально выбить с украинской территории. Ничего потом выбьют Жить в Крыму опасно и не выгодно россиянам А про аналитику США есть старый анекдот Точнее факт В 1986 году ЦРУ положило Рейгану аналитику что до конца века не видят причин и условий для распада СССР А он взял и через 5 лет развалился Ирония судьбы
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