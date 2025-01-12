Отправлено: - 23:17

maxsaf:

Клятый совок заставлял учиться в проф тех училищах, в вузах, ещё и стипендию платил. Жаль, я эту халяву не застал, учился за свои кровные

Цитата:......меня в наручниках привели в проф тех училище и заставили учится, первым делом они нас под конвоем завели не помню в какое помещение и стали выдавать носки,трусы,майки,костюмы,куртки,ботинки,шапки,короче с ног до головы одели.Затем приходя утром заставляли завтракать и даже обедать.Помню как то пришёл грозный начальника и заставил получать стипендию а нам городским сказали так как вы не ужинаете вы должны получать деньги ещё за этот ужин за весь месяц и так все три с лишбним годом.....ужас....а если ты поехал осенью на сельхозработы также заставляли получать деньги за питание то что мы не питались в училище.....это кошмар....вот что творили триклятые коммуняки.....