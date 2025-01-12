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Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау. Мать девочки говорит, что к нему стоят «очереди»
Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау. Мать девочки говорит, что к нему стоят «очереди»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50902
Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау. Мать девочки говорит, что к нему стоят «очереди»
Отправлено: 12.01.25 - 17:54
Видеоролик снятый в Атырау, в котором заснят обряд экзорцизма над пятилетней девочкой, шокировал многих казахстанцев. На видео девочку удерживает ее мать, а мужчина, сидящий рядом, задает ей вопросы, но обращается он не к плачущему ребенку, а к духам, которые якобы вселились в тело девочки.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3840
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 12.01.25 - 17:54
Похоже Шариков - подлец, всё же размножился.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7339
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 12.01.25 - 18:07
Доводилось мне однажды наблюдать как апашка со старшим сыном привели взрослую дочь выгнать с нее джина,со слов мамаши,когда она зевала,последнии пробегал рядом и она его случайно проглотила. Случай был во время визита молодого целителя Ұкү-бала, он снимал у меня помещения для сеансов,и я был администратором. Так,пока изгоняли джина, я имел беседу с братом больной который на голубом глазу заявил,что сестра три дня отмечала новый год с подругами и видимо перепила,наотрез отказалась узнавать родню, а те почти силком привели ее на прием
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1956
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 12.01.25 - 19:18
Дело кашпировских и чумаков живёт и процветает.
А "без лоха жизнь плоха".
А "без лоха жизнь плоха".
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15922
Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау. Мать девочки говорит, что к нему стоят «очереди»
Отправлено: 12.01.25 - 19:41
В детстве я мучался кошмарами. Для родителей каждая ночь было как испытание, я в слезах просыпался. ( у меня немного даже в памяти остались эти ночи)
Отвели они меня к бабушке. Та че-то нашептала и все джины улетучились.
Сон нормализовался
Но вот опять через много лет кошмары вернулись, но уже ко мне взрослому. Опять мог среди ночи проснутся от ужаса. Но постепенно я начал сам с ними бороться. Всякими бластерами, мечами начал головы им отрубать. Собрал целую армию и победил их. Пока они не вернулись.
Сон опять нормальный. Сплю хорошо.
Джины могут детей пугать. Надо детям помогать. Возможно не экзорцистами и бабушками а психологами, но хорошими сильными.
[Исправлено: Vit, 12.01.2025 - 20:00]
Отвели они меня к бабушке. Та че-то нашептала и все джины улетучились.
Сон нормализовался
Но вот опять через много лет кошмары вернулись, но уже ко мне взрослому. Опять мог среди ночи проснутся от ужаса. Но постепенно я начал сам с ними бороться. Всякими бластерами, мечами начал головы им отрубать. Собрал целую армию и победил их. Пока они не вернулись.
Сон опять нормальный. Сплю хорошо.
Джины могут детей пугать. Надо детям помогать. Возможно не экзорцистами и бабушками а психологами, но хорошими сильными.
[Исправлено: Vit, 12.01.2025 - 20:00]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 602
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 12.01.25 - 19:56
Люди многие, пожалуй уже не верят в медицинские услуги, если она недоступна: очереди в регистратуру , к врачам узкопрофильным, а тем более по всему Казахстану, видимо даже за деньги не умеют лечить, чтобы человек мог выжить, если неученый охранник мечети изгнал джина из девочки! Может этого "лекаря" при жалостливом гос-ве обязать выгонять джинов из коррупционеров, убийц, мошенников, прежде чем наказать к штрафу или к к лишению свободы до 7 лет за украденные миллиарды, за убиенные жизни, за обманутые души!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7185
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 12.01.25 - 20:00
Цитата:// нагрудным знаком «Ерен еңбегі үшін» о//
Почему так много НЕПРОФЕССИОНАЛОВ, даже в журналистике: - это не НАГРУДНЫЙ знак, а ГОСУДАРСТВЕННАЯ награда- медаль "Ерен енбегi yшiн"- медаль за трудовые достижения в экономике, социалке, науке и культуре, даже работников гос. службы ею награждают, она так и переводиться на русский язык: - "За трудовое отличие".
Неужели нельзя посмотреть этим журналистам справочную литературу, прежде чем о чём то писать:- выходит что не только средний уровень образованности населения деградирует, но и сама журналистика.
Почему так много НЕПРОФЕССИОНАЛОВ, даже в журналистике: - это не НАГРУДНЫЙ знак, а ГОСУДАРСТВЕННАЯ награда- медаль "Ерен енбегi yшiн"- медаль за трудовые достижения в экономике, социалке, науке и культуре, даже работников гос. службы ею награждают, она так и переводиться на русский язык: - "За трудовое отличие".
Неужели нельзя посмотреть этим журналистам справочную литературу, прежде чем о чём то писать:- выходит что не только средний уровень образованности населения деградирует, но и сама журналистика.
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 12.01.25 - 22:43
Интересно, за какие такие заслуги шаман получил медаль от министерства здравоохранения?
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 12.01.25 - 22:53
Цитата:
Персонал, обслуживающий золотой миллиард, должен быть на пару ступеней ниже, в плане образованности, так что тут все норм
Клятый совок заставлял учиться в проф тех училищах, в вузах, ещё и стипендию платил. Жаль, я эту халяву не застал, учился за свои кровные.
Мы видим падение реального среднего уровня образования, сопровождаемое радостным улюлюканием неучей
Персонал, обслуживающий золотой миллиард, должен быть на пару ступеней ниже, в плане образованности, так что тут все норм
Клятый совок заставлял учиться в проф тех училищах, в вузах, ещё и стипендию платил. Жаль, я эту халяву не застал, учился за свои кровные.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1804
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 12.01.25 - 23:17
Цитата:
......меня в наручниках привели в проф тех училище и заставили учится, первым делом они нас под конвоем завели не помню в какое помещение и стали выдавать носки,трусы,майки,костюмы,куртки,ботинки,шапки,короче с ног до головы одели.Затем приходя утром заставляли завтракать и даже обедать.Помню как то пришёл грозный начальника и заставил получать стипендию а нам городским сказали так как вы не ужинаете вы должны получать деньги ещё за этот ужин за весь месяц и так все три с лишбним годом.....ужас....а если ты поехал осенью на сельхозработы также заставляли получать деньги за питание то что мы не питались в училище.....это кошмар....вот что творили триклятые коммуняки.....
maxsaf:
Клятый совок заставлял учиться в проф тех училищах, в вузах, ещё и стипендию платил. Жаль, я эту халяву не застал, учился за свои кровные
Клятый совок заставлял учиться в проф тех училищах, в вузах, ещё и стипендию платил. Жаль, я эту халяву не застал, учился за свои кровные
......меня в наручниках привели в проф тех училище и заставили учится, первым делом они нас под конвоем завели не помню в какое помещение и стали выдавать носки,трусы,майки,костюмы,куртки,ботинки,шапки,короче с ног до головы одели.Затем приходя утром заставляли завтракать и даже обедать.Помню как то пришёл грозный начальника и заставил получать стипендию а нам городским сказали так как вы не ужинаете вы должны получать деньги ещё за этот ужин за весь месяц и так все три с лишбним годом.....ужас....а если ты поехал осенью на сельхозработы также заставляли получать деньги за питание то что мы не питались в училище.....это кошмар....вот что творили триклятые коммуняки.....
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1804
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 12.01.25 - 23:28
В Казахстане появился «экзорцист». Бывший охранник атырауской мечети Кейкуат ОСПАНОВ гастролирует по стране и утверждает, что изгоняет «джиннов» (нечистую силу), которые поселились в человеческих телах, сообщает Радио "Азаттык"
.....вообще этому Кейкуату погонщиков джинов,следует первым делом поехать в столицу и там изгнать этих джинов а потом мы жители области попросим его приехать к нам чтоб он вычистил всех джинов,а если нет то пойдём на поиски лампы Алладина а как найдём то загадаем три желания,какое первое моё желание я знаю но никому не скажу оно у меня ещё с детства.....
.....вообще этому Кейкуату погонщиков джинов,следует первым делом поехать в столицу и там изгнать этих джинов а потом мы жители области попросим его приехать к нам чтоб он вычистил всех джинов,а если нет то пойдём на поиски лампы Алладина а как найдём то загадаем три желания,какое первое моё желание я знаю но никому не скажу оно у меня ещё с детства.....
Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау. Мать девочки говорит, что к нему стоят «очереди»
Отправлено: 12.01.25 - 23:42
Цитата:
Изверги
родом из Шанхая2022:
Затем приходя утром заставляли завтракать и даже обедать.
Затем приходя утром заставляли завтракать и даже обедать.
Изверги
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