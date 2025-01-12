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Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау. Мать девочки говорит, что к нему стоят «очереди»
Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау. Мать девочки говорит, что к нему стоят «очереди»
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