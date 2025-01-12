НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Он «сдвинул время» и предложил налог на роскошь - Депутат Абиль отвечает на вопросы читателям «НГ» и отчитывается за обещания избирателям
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50902
Он «сдвинул время» и предложил налог на роскошь - Депутат Абиль отвечает на вопросы читателям «НГ» и отчитывается за обещания избирателям
Отправлено: 12.01.25 - 15:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш собеседник ответил на вопросы читателей о власти, о переходе на единый часовой пояс, о реформе казахской орфографии, проблемах бездомных животных, а также рассказал о своих законотворческих инициативах.
Читать новость

Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3492
Re: Он «сдвинул время» и предложил налог на роскошь - Депутат...
Отправлено: 12.01.25 - 15:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что ж, они проявляют гражданскую активность, и это правильно, я их тоже понимаю.


Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7185
Re: Он «сдвинул время» и предложил налог на роскошь - Депутат...
Отправлено: 12.01.25 - 15:44
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что можно сказать про это интервью:- практически НИЧЕГО: -в "Пионерской правде" и то вопросы острее и насущней- а"ля "Хабар".
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1802
Re: Он «сдвинул время» и предложил налог на роскошь - Депутат...
Отправлено: 12.01.25 - 16:04
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
....время не хочу терять на это ля ля тополя,на всё это словоблудие....
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6663
Re: Он «сдвинул время» и предложил налог на роскошь - Депутат...
Отправлено: 12.01.25 - 16:09
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из хорошей идеи получился пшик! Милая беседа двух единомышленников ни о чём!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6663
Он «сдвинул время» и предложил налог на роскошь - Депутат Абиль отвечает на вопросы читателям «НГ» и отчитывается за обещания избирателям
Отправлено: 12.01.25 - 16:26
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя чего я хотел? Это реальный уровень нашего депутатского корпуса и нашей журналистики. Налить воды и замылить все проблемы, сгладить все острые углы, это мы любим.
Почему бы просто не спросить видят ли умудрённые жизнью и очень опытные депутаты потрясающую неэффективность и некомпетентность нашего правительства? Это уже снизу очень хорошо видно, а в Мажилисе очки волшебные, наверное выдают!
В общем я сильно разочарован!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6663
Re: Он «сдвинул время» и предложил налог на роскошь - Депутат...
Отправлено: 12.01.25 - 16:32
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если г-н депутат читает комментарии, в чём я глубоко сомневаюсь, то должен понимать, что это неутешительный итог в том числе его депутатской деятельности! От разочарования до полнейшей апатии и слов, что это всё словоблудие!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7185
Он «сдвинул время» и предложил налог на роскошь - Депутат Абиль отвечает на вопросы читателям «НГ» и отчитывается за обещания избирателям
Отправлено: 12.01.25 - 18:43
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
видят


Конечно - ВИДЯТ.
Неоднократно я писал- там и в правительстве сидят НЕ ГЛУПЫЕ люди.
У нас не парламентская форма правления, а СУПЕРПРЕЗИДЕНТСКОЕ- ВСЁ и ВСЯ в государстве решает только и только Президент-от стипендии студентам, налога на роскошь, перевод часовых стрелок и прочих вопросов: - вы что :-всерьёз думаете что какой то Абиль из провинциального Костаная который без году неделя в политике будет решать вопросы стипендии, перевода стрелок и налога на роскошь - да ему НИКТО этого не даст сделать.
Он всего лишь навсего- член НОТАРИАЛЬНОЙ палаты громко именуемой Мажилисом и его роль- роль куклы, не более того, которую дергают за верёвочки люди их АП.
Вы что в
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6663
Re: Он «сдвинул время» и предложил налог на роскошь - Депутат...
Отправлено: 12.01.25 - 19:25
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Вы что в

А я в Деда Мороза верю! :-)
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1956
Re: Он «сдвинул время» и предложил налог на роскошь - Депутат...
Отправлено: 12.01.25 - 19:33
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Хорошая картинка. Остроумная. :-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS