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≡ Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау. Мать девочки говорит, что к нему стоят «очереди»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50902
Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау. Мать девочки говорит, что к нему стоят «очереди»
Отправлено: 12.01.25 - 17:54
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Видеоролик снятый в Атырау, в котором заснят обряд экзорцизма над пятилетней девочкой, шокировал многих казахстанцев. На видео девочку удерживает ее мать, а мужчина, сидящий рядом, задает ей вопросы, но обращается он не к плачущему ребенку, а к духам, которые якобы вселились в тело девочки.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3840
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 12.01.25 - 17:54
#1
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Похоже Шариков - подлец, всё же размножился. :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7339
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 12.01.25 - 18:07
#2
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Доводилось мне однажды наблюдать как апашка со старшим сыном привели взрослую дочь выгнать с нее джина,со слов мамаши,когда она зевала,последнии пробегал рядом и она его случайно проглотила. Случай был во время визита молодого целителя Ұкү-бала, он снимал у меня помещения для сеансов,и я был администратором. Так,пока изгоняли джина, я имел беседу с братом больной который на голубом глазу заявил,что сестра три дня отмечала новый год с подругами и видимо перепила,наотрез отказалась узнавать родню, а те почти силком привели ее на прием
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1956
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 12.01.25 - 19:18
#3
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Дело кашпировских и чумаков живёт и процветает.
А "без лоха жизнь плоха".
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15922
Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау. Мать девочки говорит, что к нему стоят «очереди»
Отправлено: 12.01.25 - 19:41
#4
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В детстве я мучался кошмарами. Для родителей каждая ночь было как испытание, я в слезах просыпался. ( у меня немного даже в памяти остались эти ночи)
Отвели они меня к бабушке. Та че-то нашептала и все джины улетучились.
Сон нормализовался

Но вот опять через много лет кошмары вернулись, но уже ко мне взрослому. Опять мог среди ночи проснутся от ужаса. Но постепенно я начал сам с ними бороться. Всякими бластерами, мечами начал головы им отрубать. Собрал целую армию и победил их. Пока они не вернулись.
Сон опять нормальный. Сплю хорошо.

Джины могут детей пугать. Надо детям помогать. Возможно не экзорцистами и бабушками а психологами, но хорошими сильными.

[Исправлено: Vit, 12.01.2025 - 20:00]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
602
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 12.01.25 - 19:56
#5
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Люди многие, пожалуй уже не верят в медицинские услуги, если она недоступна: очереди в регистратуру , к врачам узкопрофильным, а тем более по всему Казахстану, видимо даже за деньги не умеют лечить, чтобы человек мог выжить, если неученый охранник мечети изгнал джина из девочки! Может этого "лекаря" при жалостливом гос-ве обязать выгонять джинов из коррупционеров, убийц, мошенников, прежде чем наказать к штрафу или к к лишению свободы до 7 лет за украденные миллиарды, за убиенные жизни, за обманутые души!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7185
Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....
Отправлено: 12.01.25 - 20:00
#6
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Цитата:// нагрудным знаком «Ерен еңбегі үшін» о//

Почему так много НЕПРОФЕССИОНАЛОВ, даже в журналистике: - это не НАГРУДНЫЙ знак, а ГОСУДАРСТВЕННАЯ награда- медаль "Ерен енбегi yшiн"- медаль за трудовые достижения в экономике, социалке, науке и культуре, даже работников гос. службы ею награждают, она так и переводиться на русский язык: - "За трудовое отличие".
Неужели нельзя посмотреть этим журналистам справочную литературу, прежде чем о чём то писать:- выходит что не только средний уровень образованности населения деградирует, но и сама журналистика.
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