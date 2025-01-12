Re: Бывший охранник мечети «изгнал джинна» из ребенка в Атырау....

Отправлено: - 18:07

Доводилось мне однажды наблюдать как апашка со старшим сыном привели взрослую дочь выгнать с нее джина,со слов мамаши,когда она зевала,последнии пробегал рядом и она его случайно проглотила. Случай был во время визита молодого целителя Ұкү-бала, он снимал у меня помещения для сеансов,и я был администратором. Так,пока изгоняли джина, я имел беседу с братом больной который на голубом глазу заявил,что сестра три дня отмечала новый год с подругами и видимо перепила,наотрез отказалась узнавать родню, а те почти силком привели ее на прием