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Вроде как "чёрные риэлторы" принято употреблять к деятельности преступной группы, где всё заканчивается очень плачевно - трупами потерпевших... А остальное вроде как "серые риэлторы", где обман, мошенничество, давление, некое насилие даже, но без крови. Я почему-то так думал, но может и ошибаюсь.Но вот в чём точно не ошибаюсь, так это в том, если лицо в розыске, есть ориентировка полиции, зачем редакция блюрит лицо разыскиваемого?Ст.14 п.2 пп. 3) ЗРК "О масс-медиа" - при подготовке, опубликовании, воспроизведении и распространении продукции масс-медиа не требуется согласие изображаемого лица в следующих случаях: если использование изображаемого лица осуществляется в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения. Исключение составляют лишь несовершеннолетние обвиняемые, подозреваемые в преступлениях (ст.67 п.5,6 того же Закона), и то не во всех случаях.Так что блюрить разыскиваемых лиц, подозреваемых тем более в тяжких или особо тяжких преступлениях, нет никакой необходимости. Они же в розыске. Их же разыскивает полиция как раз в целях защиты прав и свобод граждан и общественного порядка.Выглядит даже это забавно, когда масс-медиа размещают ориентировку о розыске и размывают лицо разыскиваемого - спрашивается: ЗАЧЕМ?!