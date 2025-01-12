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≡ Полиция опровергла рассылку о побеге из психбольницы в Костанае. Мужчину разыскивают, но по статье УК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50902
Полиция опровергла рассылку о побеге из психбольницы в Костанае. Мужчину разыскивают, но по статье УК
Отправлено: 12.01.25 - 13:37
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Фотографию мужчины рассылают в соцсетях. Якобы больной сбежал из психбольницы и "двигается с ножом". Как сообщили сегодня, 12 января, в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области, эта информация не соответствует действительности.
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
94
Re: Полиция опровергла рассылку о побеге из психбольницы в...
Отправлено: 12.01.25 - 13:37
#1
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Вроде как "чёрные риэлторы" принято употреблять к деятельности преступной группы, где всё заканчивается очень плачевно - трупами потерпевших... А остальное вроде как "серые риэлторы", где обман, мошенничество, давление, некое насилие даже, но без крови. Я почему-то так думал, но может и ошибаюсь.

Но вот в чём точно не ошибаюсь, так это в том, если лицо в розыске, есть ориентировка полиции, зачем редакция блюрит лицо разыскиваемого?

Ст.14 п.2 пп. 3) ЗРК "О масс-медиа" - при подготовке, опубликовании, воспроизведении и распространении продукции масс-медиа не требуется согласие изображаемого лица в следующих случаях: если использование изображаемого лица осуществляется в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения. Исключение составляют лишь несовершеннолетние обвиняемые, подозреваемые в преступлениях (ст.67 п.5,6 того же Закона), и то не во всех случаях.

Так что блюрить разыскиваемых лиц, подозреваемых тем более в тяжких или особо тяжких преступлениях, нет никакой необходимости. Они же в розыске. Их же разыскивает полиция как раз в целях защиты прав и свобод граждан и общественного порядка.

Выглядит даже это забавно, когда масс-медиа размещают ориентировку о розыске и размывают лицо разыскиваемого - спрашивается: ЗАЧЕМ?! :lol:
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1112
Re: Полиция опровергла рассылку о побеге из психбольницы в...
Отправлено: 12.01.25 - 14:10
#2
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Цитата:
EvilWizard:
спрашивается: ЗАЧЕМ?!

Презумпция невиновности)) живем де в правовом государстве. Подозреваемый и разыскиваемый на газету в суд подаст и выиграет)
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
662
Re: Полиция опровергла рассылку о побеге из психбольницы в...
Отправлено: 12.01.25 - 17:46
#3
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полностью согласен с первым постом. Раз скрывают лицо, то и информацию не надо размещать для широких масс. Тем более, что он находится в официальном розыске. И это не в первый раз тут так права жуликов берут верх над правами простых людей.
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