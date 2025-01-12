Отправлено: - 18:43

saba:

видят

Цитата:Конечно - ВИДЯТ.Неоднократно я писал- там и в правительстве сидят НЕ ГЛУПЫЕ люди.У нас не парламентская форма правления, а СУПЕРПРЕЗИДЕНТСКОЕ- ВСЁ и ВСЯ в государстве решает только и только Президент-от стипендии студентам, налога на роскошь, перевод часовых стрелок и прочих вопросов: - вы что :-всерьёз думаете что какой то Абиль из провинциального Костаная который без году неделя в политике будет решать вопросы стипендии, перевода стрелок и налога на роскошь - да ему НИКТО этого не даст сделать.Он всего лишь навсего- член НОТАРИАЛЬНОЙ палаты громко именуемой Мажилисом и его роль- роль куклы, не более того, которую дергают за верёвочки люди их АП.Вы что в