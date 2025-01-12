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Он «сдвинул время» и предложил налог на роскошь - Депутат Абиль отвечает на вопросы читателям «НГ» и отчитывается за обещания избирателям
Он «сдвинул время» и предложил налог на роскошь - Депутат Абиль отвечает на вопросы читателям «НГ» и отчитывается за обещания избирателям
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