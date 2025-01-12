Отправлено: - 15:54

Vit:

Вот поэтому наши спортсмены, артисты, бизнесмены, врачи не кто не хочет возвращаться домой. Их тут не кто не ждёт, не любит. И как Абайка всегда говорит и скатертью им дорога. Сами с усами справимся. Мы только болашаковцев ценим и любим))

Цитата:....так чё к нам возвращаться,вот не медне с хорошим человеком говорил,на Китай он ходит,так кажет что в Китай зайти на всё уходит 20 тысь выйти тоже самое,документы будешь оформлять сам месяц типа удёт,через брокера 800 баксов и дасвидос,полисию ещё прикормить по дороге надо чтоб с голоду не ПОмерли и с чем домой ехать...