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"Дома мне никто не поможет" - Почему первая казахстанка в UFC отказалась возвращаться на родину?
"Дома мне никто не поможет" - Почему первая казахстанка в UFC отказалась возвращаться на родину?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50902
"Дома мне никто не поможет" - Почему первая казахстанка в UFC отказалась возвращаться на родину?
Отправлено: 12.01.25 - 11:06
Уроженка Павлодара осталась без контракта с UFC летом 2024 года, проиграв третий бой кряду. После этого она выходила на бои по кулачным боям и боксу. В декабре она рассказала, что осталась "на улице и без денег".
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2183
Re: "Дома мне никто не поможет" - Почему первая...
Отправлено: 12.01.25 - 11:06
Зачем её звать домой? Для чего она тут нужна? Пусть бичует дальше. Мозги она однозначно уже потеряла..отбили в боях если вообще они у ней были. Какая нормальная женщина будет участвовать в кулачных боях
Re: "Дома мне никто не поможет" - Почему первая...
Отправлено: 12.01.25 - 11:13
Цитата:
А на аватарки что у вас?)
ПолиграфЪ Боярышников:
Какая нормальная женщина будет участвовать в кулачных боях
Какая нормальная женщина будет участвовать в кулачных боях
А на аватарки что у вас?)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1954
"Дома мне никто не поможет" - Почему первая казахстанка в UFC отказалась возвращаться на родину?
Отправлено: 12.01.25 - 11:15
И зачем нам такие "новости"?
Наркоманка с отсутствующим/отбитым мозгом домой не хочет... И что? Рыдать всем?
Наркоманка с отсутствующим/отбитым мозгом домой не хочет... И что? Рыдать всем?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17408
Re: "Дома мне никто не поможет" - Почему первая...
Отправлено: 12.01.25 - 11:48
Марихуану начали легализовать в США в нулевые для продажи ветеранам войны в Ираке и Афганистане чтобы те после того как подсели на травку на войне не ушли в преступники. Также начали продавать инвалидам у кого руки,ноги нет. Решили пусть лучше скуриваются превращаясь в овощи чем списываются и буянят
Удобно получилось
Снаркоманили тысячи своих солдат и ещё деньги на этом заработали
А эта груша просто курить хочет легально.
Пусть курит лучше ей конечно не станет так как ПТСР травкой не лечится)
Удобно получилось
Снаркоманили тысячи своих солдат и ещё деньги на этом заработали
А эта груша просто курить хочет легально.
Пусть курит лучше ей конечно не станет так как ПТСР травкой не лечится)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7339
Re: "Дома мне никто не поможет" - Почему первая...
Отправлено: 12.01.25 - 11:53
Любопытно узнать,она замужем,дети у нее есть?
"Дома мне никто не поможет" - Почему первая казахстанка в UFC отказалась возвращаться на родину?
Отправлено: 12.01.25 - 12:03
Вот поэтому наши спортсмены, артисты, бизнесмены, врачи не кто не хочет возвращаться домой. Их тут не кто не ждёт, не любит. И как Абайка всегда говорит и скатертью им дорога. Сами с усами справимся. Мы только болашаковцев ценим и любим))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6662
Re: "Дома мне никто не поможет" - Почему первая...
Отправлено: 12.01.25 - 12:11
Цитата:
Я устала, меня никто не любит, да ещё и травка кончилась! Как тут не пожалеть!
У меня кот без еды на улице больше жалости вызывает.
Skeptic:
И что? Рыдать всем?
И что? Рыдать всем?
Я устала, меня никто не любит, да ещё и травка кончилась! Как тут не пожалеть!
У меня кот без еды на улице больше жалости вызывает.
Re: "Дома мне никто не поможет" - Почему первая...
Отправлено: 12.01.25 - 15:46
.....была бы у меня возможность попасть туда я бы как и она остался там,там демократия свобода слова нет коррупции как в нашей стране,деревья не пилят,улицы и населённые пункты не переименновывают, исторические здания не сносят в отличии от нас аляктричество не отключают,дороги приличные да зимой дороги чистят,там доллары которые правят миром, туда мечтает попасть каждый....вот что я вижу ПЧСТР мой с одной стороны аэрапорт где самолёты жужат с другой стороны вокзал где локомотивы свистят,да клубника которую каждый год собираю а потом ещё лук и картошка которую всё зиму перебираем,хорошую они себе оставляют а что похуже в отсталые страны отправляют...
Re: "Дома мне никто не поможет" - Почему первая...
Отправлено: 12.01.25 - 15:54
Цитата:
....так чё к нам возвращаться,вот не медне с хорошим человеком говорил,на Китай он ходит,так кажет что в Китай зайти на всё уходит 20 тысь выйти тоже самое,документы будешь оформлять сам месяц типа удёт,через брокера 800 баксов и дасвидос,полисию ещё прикормить по дороге надо чтоб с голоду не ПОмерли и с чем домой ехать...
Vit:
Вот поэтому наши спортсмены, артисты, бизнесмены, врачи не кто не хочет возвращаться домой. Их тут не кто не ждёт, не любит. И как Абайка всегда говорит и скатертью им дорога. Сами с усами справимся. Мы только болашаковцев ценим и любим))
Вот поэтому наши спортсмены, артисты, бизнесмены, врачи не кто не хочет возвращаться домой. Их тут не кто не ждёт, не любит. И как Абайка всегда говорит и скатертью им дорога. Сами с усами справимся. Мы только болашаковцев ценим и любим))
....так чё к нам возвращаться,вот не медне с хорошим человеком говорил,на Китай он ходит,так кажет что в Китай зайти на всё уходит 20 тысь выйти тоже самое,документы будешь оформлять сам месяц типа удёт,через брокера 800 баксов и дасвидос,полисию ещё прикормить по дороге надо чтоб с голоду не ПОмерли и с чем домой ехать...
Re: "Дома мне никто не поможет" - Почему первая...
Отправлено: 12.01.25 - 15:58
Цитата:
.....ещё раз внимательно прочитай от слова Дома........
ПолиграфЪ Боярышников:
Зачем её звать домой? Для чего она тут нужна? Пусть бичует дальше. Мозги она однозначно уже потеряла..отбили в боях если вообще они у ней были. Какая нормальная женщина будет участвовать в кулачных боях
Зачем её звать домой? Для чего она тут нужна? Пусть бичует дальше. Мозги она однозначно уже потеряла..отбили в боях если вообще они у ней были. Какая нормальная женщина будет участвовать в кулачных боях
.....ещё раз внимательно прочитай от слова Дома........
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