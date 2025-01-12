Re: "Дома мне никто не поможет" - Почему первая...

Отправлено: - 11:48

Марихуану начали легализовать в США в нулевые для продажи ветеранам войны в Ираке и Афганистане чтобы те после того как подсели на травку на войне не ушли в преступники. Также начали продавать инвалидам у кого руки,ноги нет. Решили пусть лучше скуриваются превращаясь в овощи чем списываются и буянят

Удобно получилось

Снаркоманили тысячи своих солдат и ещё деньги на этом заработали



А эта груша просто курить хочет легально.

Пусть курит лучше ей конечно не станет так как ПТСР травкой не лечится)