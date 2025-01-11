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Skeptic: Вытаскивая из истории доказательства своего величия, не стоит забывать, что там можно найти и много доказательств своего позора... Поводов для стыда, как минимум.

Вот мы, мол, потеряли 27 млн человек (есть исследователи, которые считают, что СССР потерял 20 млн и даже 16 млн, что тоже очень много). А США - где-то 400 тысяч.

, конечно, многого не знаю, но что-то не вспомню, чтобы в Нормандии как-то особо стыдились того, что их когда-то били и подчиняли северные варвары, создававшие после побед государства или их подобие.

Придите и правьте!» Но не забавно ли? Те, кого завоевывали, не стесняются былых завоевателей. Да и чего стесняться и стыдиться? Дело прошлое. После этого столько всего перемешалось. Русь же, согласно полулегендарным источникам, не завоевывали. Просто пришли служить

Цитата:Цитата:Вот эту позорную сторону войны когда СССР сугубо из за своей любимой практики не жалеть людей потерял 27 млн (в окружениях,сдавая территории,в мясных штурмах итд) и надо показывать в храмах войны которые в России строят и носятся потом с пилотками детскими на 9 маяЦитата:Так в Нормандии и не стыдятся викингов так как там и живут потомки викинговНормандия это викингская территория во Франции где они осели и перемешались с местнымиТоже самое было на РусиРусь вообще скандинавское слово обозначающее что-то вроде дружиныЦитата:А что такого?Славяне не могли среди себя выбрать главного потомучто начались бы склокиВот и позвали датчанина Рорика с толпой викингов, так как так удобнее. Придут другие викинги грабить славян а тут уже викинги сидят. Защита от рэкета как никак. А те и осели по Днепру гоняя в Византию за товарами князья (конунги) Ингвар, Хельга, Вольдемар чистые викинги