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Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
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Я робот(Пользователи)
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Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 09:47
Недавно один популярный блогер, посетив Костанай, сравнил наш город с Детройтом. Разумеется, он хотел отметить бурно развивающееся машиностроение. Но невольно наступил на больную мозоль, из-за которой сейчас лихорадит местное население.
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Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 22:19
В условиях рыночной экономики, из деревень, где хорошая экология, чистый воздух, но нет условий для выживания за 30 лет независимости, все рванули в большую деревню, называемый город республиканского значения. А почему: да потому что всем хотелось 3 раза есть, пользоваться платно и бесплатно за счет других благами цивилизации и научиться быть меркантильными в условиях капитализма! Сейчас стараются проявить свою меркантильность: застройщики свою, собственники жилья и земельных участков, свою! И этим все сказано! Как пишет автор все побегут назад жить, если застроят центр города республиканского значения, туда, где свежий воздух, тихие и зеленые пригороды. Навряд ли! Они привыкли выживать, ездить на авто, приобретенных на кредиты только по асфальту, по освещенным улицам со светофорами, с поликлиниками, покупать жилье на заемные деньги! А на природу они могут всегда, при желании и наличии денег, выехать на природу, нагадить и снова в человейник, где никто не общается друг с другом, даже на общем собрании собственников квартир! Сейчас с этого года, наверное будет вместо штрафа введены общественные работы, может сады будут цвести, улицы, тротуары подметены. А то ведь разруха в головах. Реальная разруха показала, что лучше в синица в руках,чем журавль в небе! Вот эта разобщенность видна по всем городу и маленьким городкам. Безответственность, бездействие, кроме требований об улучшении комфортного проживания, не только в подъездах многоквартирных домах приводит к потребительству в виде выброса мусора вокруг дома, на улицах города, быстрая езда на авто без глушителей по освещенным улицам, вечное ворчание на то, что плохо живут, власть ничего не делает, хотя сами толком ничего не делают для своего же блага в своем многоквартирном доме, в котором живут, считая, что кто-то за бесплатно придет и будет ради них убирать в подъездах, почистит снег, залатает крышу, заменит трубы в подвале, высадит деревья вокруг домов, то есть будет создавать комфортабельную жизнь! Некоторые биоособи наоборот устраивают погромы автобусных остановок, напиваются в кафе, ресторанах из-за отсутствия денег в карманах, дерутся с лифтами, дверями в подъездах, справляют нужду малую и большую в лифтах, крадут лампочки, светильники, курят в подъездах, и вы их хотите чтобы они уехали в тихие и зеленые пригороды? Не дождетесь, им ведь негде будет разгуляться, а если и будут, то и там в тихих пригородах найдутся забавы, поэтому и требуют от власти построить новый асфальт, чтобы полетать на авто с ревущими глушителями, требуют автобусные остановки, чтобы ломать. Поэтому с таким менталитетом, никто не помчится в лоно тихих и зеленых пригородов, там же нет денег, суеты, движухи, бесплатных домов с газовым отоплением, горячей водой, санузлом! Сколько не говори, нельзя в снежную пургу, ужасный холод все равно будут выезжать на трассу, имея разруху в головах, невзирая на запреты властей, а потом будут требовать от жалостливого гос-ва возмещения ущерба, который возник по их вине! Это такой менталитет и этим все сказано! Поэтому архитектора, тут ни причем, у каждого своя разруха в голове!
[Исправлено: абике, 11.01.2025 - 23:23]
[Исправлено: абике, 11.01.2025 - 23:23]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
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- 05.02.15
- Сообщений:
- 6658
Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 22:31
Цитата:
Потому что , каждому гражданину Казахстана положено бесплатно 10 соток земли под ИЖС. Раньше выдавали просто нарезанные участки (Северо-запад), потом запретили выдавать без коммуникаций, потом решили,что все должны быть в едином архитектурном стиле. Поэтому бесплатные участки превратились в коттеджи , сам уже не строишь, а по очереди покупаешь коттедж, а земля достается бесплатно.Как то так.
Добринцофф:
пойму,почему очередь?
пойму,почему очередь?
Потому что , каждому гражданину Казахстана положено бесплатно 10 соток земли под ИЖС. Раньше выдавали просто нарезанные участки (Северо-запад), потом запретили выдавать без коммуникаций, потом решили,что все должны быть в едином архитектурном стиле. Поэтому бесплатные участки превратились в коттеджи , сам уже не строишь, а по очереди покупаешь коттедж, а земля достается бесплатно.Как то так.
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 22:33
Цитата:
"Казахстанский путь развития" - Н.А.Назарбаев.
Есть такая книга - раньше она лежала в правом верхнем углу стола у акимов всех уровней, начиная с аульного и кончая областным.
Дорогая книга- сувенирная, в переплёте и страницы из какой то особой бумаги.
Её дарили правительственным делегациям и особо важным и почётным гостям.
abaika95:
Бред
Бред
"Казахстанский путь развития" - Н.А.Назарбаев.
Есть такая книга - раньше она лежала в правом верхнем углу стола у акимов всех уровней, начиная с аульного и кончая областным.
Дорогая книга- сувенирная, в переплёте и страницы из какой то особой бумаги.
Её дарили правительственным делегациям и особо важным и почётным гостям.
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 22:35
Цитата:
Вроде про эти котеджи Жундубаев сказал 15 000 000 -19 000 000 тенге.
saba:
а по очереди покупаешь коттедж, а земля достается бесплатно.
а по очереди покупаешь коттедж, а земля достается бесплатно.
Вроде про эти котеджи Жундубаев сказал 15 000 000 -19 000 000 тенге.
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 22:43
Цитата:
При "живом" акиме области - НИКТО и НИКОГДА не имеет своего мнения, примерно начиная с зам.акима области и кончая секретаршей аульного акима.
Кто раньше до Кумара имел мнения насчёт строительства высоток в центре города или строительства МТФ в области - да конечно НИКТО и не имел и ни в каком Генплане этого не было.
И о какой самостоятельности отдельного чиновника вы тут говорите ??
Skeptic:
самостоятельного мнения в принципе не имеет права.
самостоятельного мнения в принципе не имеет права.
При "живом" акиме области - НИКТО и НИКОГДА не имеет своего мнения, примерно начиная с зам.акима области и кончая секретаршей аульного акима.
Кто раньше до Кумара имел мнения насчёт строительства высоток в центре города или строительства МТФ в области - да конечно НИКТО и не имел и ни в каком Генплане этого не было.
И о какой самостоятельности отдельного чиновника вы тут говорите ??
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3839
Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 22:48
Цитата:
А о какой самостоятельности, вы спрашиваете?
Цитата:
ACROS:
И о какой самостоятельности отдельного чиновника вы тут говорите ??
И о какой самостоятельности отдельного чиновника вы тут говорите ??
А о какой самостоятельности, вы спрашиваете?
Цитата:
ACROS:
Skeptic: самостоятельного мнения в принципе не имеет права.
Skeptic: самостоятельного мнения в принципе не имеет права.
(Полноправные пользователи)
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- 27.05.18
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- 26045
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 22:57
Цитата:
А у вас причиной упадка будет инфляция, которую не догонит никакая индексация и доллар по 500 и выше. Так что не говори гоп...
abaika95:
Причиной упадка дейтрота была одна Кризис 1973 года когда ОПЕК ввел эмбарго и повысил цену на нефть
Причиной упадка дейтрота была одна Кризис 1973 года когда ОПЕК ввел эмбарго и повысил цену на нефть
А у вас причиной упадка будет инфляция, которую не догонит никакая индексация и доллар по 500 и выше. Так что не говори гоп...
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 11.01.25 - 23:01
Цитата:
Я и не спрашиваю: - я точно знаю что понятия- казахский чиновник и САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ - это не синонимы, а АНТОНИМЫ.
Какому акиму нужен САМОСТОЯТЕЛЬНО думающий и не дай бог ещё и самостоятельно работающий подчинённый.
Эл-починно:
какой самостоятельности, вы спрашиваете?
какой самостоятельности, вы спрашиваете?
Я и не спрашиваю: - я точно знаю что понятия- казахский чиновник и САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ - это не синонимы, а АНТОНИМЫ.
Какому акиму нужен САМОСТОЯТЕЛЬНО думающий и не дай бог ещё и самостоятельно работающий подчинённый.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17407
Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 12.01.25 - 01:29
Цитата:
И?
К чему это?
Любой постсоветский город это деревня с окраинами в виде человейников
Строили раньше так
А сейчас надо застраивать центр а не окраины
Цитата:
Пишет человек из страны где глава государства ушел в отставку потомучто испугался будущей войны с США где в свою очередь президент соседние страны уже в свой флаг окрашивает
Когда американские десантники из 82 парашютной дивизии высадятся в твоей деревне,а истребители начнут сжигать дома напалмом,напиши нам
Вместе похихикаем над инфляцией))
ACROS:
"Казахстанский путь развития" - Н.А.Назарбаев. Есть такая книга - раньше она лежала в правом верхнем углу стола у акимов всех уровней, начиная с аульного и кончая областным.
"Казахстанский путь развития" - Н.А.Назарбаев. Есть такая книга - раньше она лежала в правом верхнем углу стола у акимов всех уровней, начиная с аульного и кончая областным.
И?
К чему это?
Любой постсоветский город это деревня с окраинами в виде человейников
Строили раньше так
А сейчас надо застраивать центр а не окраины
Цитата:
maxsaf:
А у вас причиной упадка будет инфляция, которую не догонит никакая индексация и доллар по 500 и выше. Так что не говори гоп...
А у вас причиной упадка будет инфляция, которую не догонит никакая индексация и доллар по 500 и выше. Так что не говори гоп...
Пишет человек из страны где глава государства ушел в отставку потомучто испугался будущей войны с США где в свою очередь президент соседние страны уже в свой флаг окрашивает
Когда американские десантники из 82 парашютной дивизии высадятся в твоей деревне,а истребители начнут сжигать дома напалмом,напиши нам
Вместе похихикаем над инфляцией))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1953
Элеонора АБАКАРОВА: Частный сектор или «человейники»?
Отправлено: 12.01.25 - 11:10
Цитата:
Об обыкновенной. Давно прошли те времена, когда аким города или области тупо диктовал свою волю во всех вопросах.
Такие диктаторы сейчас разве что в небольших сёлах остались.
Сейчас в работу грамотных замов акимы практически не вмешиваются. Своих задач хватает.
А Главный архитектор - вообще отдельная структура. Если эту должность восстановить, аким в дела градостроительства вообще вмешиваться не будет. Разве что на уровне общих совещаний и своих пожеланий, не обязательных к исполнению.
Проблема только в том, что сейчас людей образованных, ответственных и самостоятельно мыслящих на эту должность не найти.
ACROS:
о какой самостоятельности отдельного чиновника вы тут говорите
о какой самостоятельности отдельного чиновника вы тут говорите
Об обыкновенной. Давно прошли те времена, когда аким города или области тупо диктовал свою волю во всех вопросах.
Такие диктаторы сейчас разве что в небольших сёлах остались.
Сейчас в работу грамотных замов акимы практически не вмешиваются. Своих задач хватает.
А Главный архитектор - вообще отдельная структура. Если эту должность восстановить, аким в дела градостроительства вообще вмешиваться не будет. Разве что на уровне общих совещаний и своих пожеланий, не обязательных к исполнению.
Проблема только в том, что сейчас людей образованных, ответственных и самостоятельно мыслящих на эту должность не найти.
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