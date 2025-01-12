Re: "Дома мне никто не поможет" - Почему первая...

Отправлено: - 11:06

Зачем её звать домой? Для чего она тут нужна? Пусть бичует дальше. Мозги она однозначно уже потеряла..отбили в боях если вообще они у ней были. Какая нормальная женщина будет участвовать в кулачных боях