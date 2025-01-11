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Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о том, как отображаются события прошлого в нашем настоящем
Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о том, как отображаются события прошлого в нашем настоящем
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 50898
Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о том, как отображаются события прошлого в нашем настоящем
Отправлено: 11.01.25 - 13:01
Историческая память очень разнообразна. По словам знаменитого итальянского писателя Умберто Эко, один из опросов в Лондоне «показал, что четверть горожан считает Уинстона Черчилля и Чарльза Диккенса вымышленными персонажами, а Робин Гуда и Шерлока Холмса - реально существовавшими». Даже если допустить, что не все опрошенные были этническими англичанами, картинка любопытная.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
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- Сообщений:
- 1951
Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о том, как отображаются события прошлого в нашем настоящем
Отправлено: 11.01.25 - 13:01
Всё правильно.
Вытаскивая из истории доказательства своего величия, не стоит забывать, что там можно найти и много доказательств своего позора... Поводов для стыда, как минимум.
[Исправлено: Skeptic, 11.01.2025 - 14:02]
Вытаскивая из истории доказательства своего величия, не стоит забывать, что там можно найти и много доказательств своего позора... Поводов для стыда, как минимум.
[Исправлено: Skeptic, 11.01.2025 - 14:02]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7182
Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о том, как отображаются события прошлого в нашем настоящем
Отправлено: 11.01.25 - 14:35
Цитата:
Цитата://обманом взял и сжег Москву//
Не обман, а военная хитрость называется или же по военному - тактика ведения осадной войны; обман - это когда на базаре ушлая тётка обвесила вас на 200 или 300 грамм.
Я заметил и не в первый раз: - господин Бондаренко при своей вроде как бы учёной псевдотактичности и псевдотолерантности - МЕЛКО и по чисто интиллегентски подленько бросает, и притом как бы невзначай, колкие шпильки в адрес.......
[Исправлено: ACROS, 11.01.2025 - 23:53]
Skeptic:
своего позора..
своего позора..
Цитата://обманом взял и сжег Москву//
Не обман, а военная хитрость называется или же по военному - тактика ведения осадной войны; обман - это когда на базаре ушлая тётка обвесила вас на 200 или 300 грамм.
Я заметил и не в первый раз: - господин Бондаренко при своей вроде как бы учёной псевдотактичности и псевдотолерантности - МЕЛКО и по чисто интиллегентски подленько бросает, и притом как бы невзначай, колкие шпильки в адрес.......
[Исправлено: ACROS, 11.01.2025 - 23:53]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 424
Re: Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о...
Отправлено: 11.01.25 - 18:15
Букаф много, смысла мало. Короче я понял что надо быстро начинать гордиться победой СССР, которую практически приватизировала современная Россия, а то кое-кто, выражаясь эзоповым языком автора придет и напомнит об исторической справедливости и значимости, и кто кому должен и кто переворачивает историю не так как ее изучали на истфаках в советских вузах
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7337
Re: Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о...
Отправлено: 11.01.25 - 22:27
Раньше бывало засиживался на украинских пабликах как они чернят всю русскую историю,при этом забывая что обе стороны имеют общии источник,а в последнее время совсем лютуют не стесняясь,перемешивали котлет с мухами и совсем стало трудно отличить правду от лжи. А недавно стали нести полнейшую чушь, про референдум в Курской области,смерть Путина и всяко разное
Re: Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о...
Отправлено: 11.01.25 - 22:59
При всем уважении к профессору тоже не особо понял смысла статьи! То что любые исторические события можно интерпретировать в своих интересах это не ново! И занимаются этим абсолютное большинство стран и народов! Конечно не выгодно россиянам признавать, что викинги пришли завоевателями, как и казахам признавать монгольское завоевание, куда выгоднее примазаться к последующим завоеваниям, тем более какие то основания есть, большое количество племен ставшими впоследствии казахами, участвовали в завоеваниях Батыя.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7182
Re: Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о...
Отправлено: 11.01.25 - 23:09
Цитата:
Конечно нет- чем признавать победу Тохтамыша в честном бою, выгоднее сказать что ОБМАНОМ победил.
А, Невский не ОБМАНОМ ли одолел шведов в Ледовом побоище ? Или это не ОБМАН, а что то другое ?? Как же, наверное - русская смекалка.
saba:
не выгодно россиянам признавать,
не выгодно россиянам признавать,
Конечно нет- чем признавать победу Тохтамыша в честном бою, выгоднее сказать что ОБМАНОМ победил.
А, Невский не ОБМАНОМ ли одолел шведов в Ледовом побоище ? Или это не ОБМАН, а что то другое ?? Как же, наверное - русская смекалка.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17407
Re: Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о...
Отправлено: 12.01.25 - 01:42
Цитата:
Цитата:
Вот эту позорную сторону войны когда СССР сугубо из за своей любимой практики не жалеть людей потерял 27 млн (в окружениях,сдавая территории,в мясных штурмах итд) и надо показывать в храмах войны которые в России строят и носятся потом с пилотками детскими на 9 мая
Цитата:
Так в Нормандии и не стыдятся викингов так как там и живут потомки викингов
Нормандия это викингская территория во Франции где они осели и перемешались с местными
Тоже самое было на Руси
Русь вообще скандинавское слово обозначающее что-то вроде дружины
Цитата:
А что такого?
Славяне не могли среди себя выбрать главного потомучто начались бы склоки
Вот и позвали датчанина Рорика с толпой викингов, так как так удобнее. Придут другие викинги грабить славян а тут уже викинги сидят. Защита от рэкета как никак. А те и осели по Днепру гоняя в Византию за товарами князья (конунги) Ингвар, Хельга, Вольдемар чистые викинги
Skeptic: Вытаскивая из истории доказательства своего величия, не стоит забывать, что там можно найти и много доказательств своего позора... Поводов для стыда, как минимум.
Цитата:
Вот мы, мол, потеряли 27 млн человек (есть исследователи, которые считают, что СССР потерял 20 млн и даже 16 млн, что тоже очень много). А США - где-то 400 тысяч.
Вот эту позорную сторону войны когда СССР сугубо из за своей любимой практики не жалеть людей потерял 27 млн (в окружениях,сдавая территории,в мясных штурмах итд) и надо показывать в храмах войны которые в России строят и носятся потом с пилотками детскими на 9 мая
Цитата:
, конечно, многого не знаю, но что-то не вспомню, чтобы в Нормандии как-то особо стыдились того, что их когда-то били и подчиняли северные варвары, создававшие после побед государства или их подобие.
Так в Нормандии и не стыдятся викингов так как там и живут потомки викингов
Нормандия это викингская территория во Франции где они осели и перемешались с местными
Тоже самое было на Руси
Русь вообще скандинавское слово обозначающее что-то вроде дружины
Цитата:
Придите и правьте!» Но не забавно ли? Те, кого завоевывали, не стесняются былых завоевателей. Да и чего стесняться и стыдиться? Дело прошлое. После этого столько всего перемешалось. Русь же, согласно полулегендарным источникам, не завоевывали. Просто пришли служить
А что такого?
Славяне не могли среди себя выбрать главного потомучто начались бы склоки
Вот и позвали датчанина Рорика с толпой викингов, так как так удобнее. Придут другие викинги грабить славян а тут уже викинги сидят. Защита от рэкета как никак. А те и осели по Днепру гоняя в Византию за товарами князья (конунги) Ингвар, Хельга, Вольдемар чистые викинги
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1798
Re: Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о...
Отправлено: 12.01.25 - 03:26
Цитата:
....не вводите людей в заблуждение или как там у украинцев нИ брешите все каналы РФ и трубят что исторически пришли и правили... Рюрик.... викинги и всё начало положили они....
saba:
И занимаются этим абсолютное большинство стран и народов! Конечно не выгодно россиянам признавать, что викинги пришли завоевателями
И занимаются этим абсолютное большинство стран и народов! Конечно не выгодно россиянам признавать, что викинги пришли завоевателями
....не вводите людей в заблуждение или как там у украинцев нИ брешите все каналы РФ и трубят что исторически пришли и правили... Рюрик.... викинги и всё начало положили они....
Re: Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о...
Отправлено: 12.01.25 - 06:35
Цитата:
А где я вводил людей в заблуждение и при чём тут украинцы?
родом из Шанхая2022:
не вводите людей в заблуждени
не вводите людей в заблуждени
А где я вводил людей в заблуждение и при чём тут украинцы?
Re: Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о...
Отправлено: 12.01.25 - 06:46
Цитата:
Пришли и правили, другое дело,как пришли? И как Позвали или вынуждены были позвать! Это тонкие нюансы, которые никому не нужны, поэтому я и говорю, что посыл этой статьи непонятен. Считают россияне приход Рюрика и компании славной вехой в истории России, и ради бога, пусть считают! Считают казахи себя наследниками Золотой Орды, да пожалуйста! Здесь копать и расследовать зачем? Это как в истории с 28 панфиловцами, кому нужна тут правда! Хорошая героическая история была, а теперь какой то осадок остался. Зачем и кому это нужно? Риторический вопрос, не надо про Сороса и США сразу рассказывать!
родом из Шанхая2022:
исторически пришли и правили... Рюрик.... викинги и всё начало положили они....
исторически пришли и правили... Рюрик.... викинги и всё начало положили они....
Пришли и правили, другое дело,как пришли? И как Позвали или вынуждены были позвать! Это тонкие нюансы, которые никому не нужны, поэтому я и говорю, что посыл этой статьи непонятен. Считают россияне приход Рюрика и компании славной вехой в истории России, и ради бога, пусть считают! Считают казахи себя наследниками Золотой Орды, да пожалуйста! Здесь копать и расследовать зачем? Это как в истории с 28 панфиловцами, кому нужна тут правда! Хорошая героическая история была, а теперь какой то осадок остался. Зачем и кому это нужно? Риторический вопрос, не надо про Сороса и США сразу рассказывать!
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