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≡ Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о том, как отображаются события прошлого в нашем настоящем
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50898
Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о том, как отображаются события прошлого в нашем настоящем
Отправлено: 11.01.25 - 13:01
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Историческая память очень разнообразна. По словам знаменитого итальянского писателя Умберто Эко, один из опросов в Лондоне «показал, что четверть горожан считает Уинстона Черчилля и Чарльза Диккенса вымышленными персонажами, а Робин Гуда и Шерлока Холмса - реально существовавшими». Даже если допустить, что не все опрошенные были этническими англичанами, картинка любопытная.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1951
Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о том, как отображаются события прошлого в нашем настоящем
Отправлено: 11.01.25 - 13:01
#1
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Всё правильно.
Вытаскивая из истории доказательства своего величия, не стоит забывать, что там можно найти и много доказательств своего позора... Поводов для стыда, как минимум.

[Исправлено: Skeptic, 11.01.2025 - 14:02]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7182
Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о том, как отображаются события прошлого в нашем настоящем
Отправлено: 11.01.25 - 14:35
#2
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Цитата:
Skeptic:
своего позора..


Цитата://обманом взял и сжег Москву//

Не обман, а военная хитрость называется или же по военному - тактика ведения осадной войны; обман - это когда на базаре ушлая тётка обвесила вас на 200 или 300 грамм.

Я заметил и не в первый раз: - господин Бондаренко при своей вроде как бы учёной псевдотактичности и псевдотолерантности - МЕЛКО и по чисто интиллегентски подленько бросает, и притом как бы невзначай, колкие шпильки в адрес.......

[Исправлено: ACROS, 11.01.2025 - 23:53]
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
424
Re: Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о...
Отправлено: 11.01.25 - 18:15
#3
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Букаф много, смысла мало. Короче я понял что надо быстро начинать гордиться победой СССР, которую практически приватизировала современная Россия, а то кое-кто, выражаясь эзоповым языком автора придет и напомнит об исторической справедливости и значимости, и кто кому должен и кто переворачивает историю не так как ее изучали на истфаках в советских вузах
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7337
Re: Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о...
Отправлено: 11.01.25 - 22:27
#4
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Раньше бывало засиживался на украинских пабликах как они чернят всю русскую историю,при этом забывая что обе стороны имеют общии источник,а в последнее время совсем лютуют не стесняясь,перемешивали котлет с мухами и совсем стало трудно отличить правду от лжи. А недавно стали нести полнейшую чушь, про референдум в Курской области,смерть Путина и всяко разное
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6656
Re: Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о...
Отправлено: 11.01.25 - 22:59
#5
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При всем уважении к профессору тоже не особо понял смысла статьи! То что любые исторические события можно интерпретировать в своих интересах это не ново! И занимаются этим абсолютное большинство стран и народов! Конечно не выгодно россиянам признавать, что викинги пришли завоевателями, как и казахам признавать монгольское завоевание, куда выгоднее примазаться к последующим завоеваниям, тем более какие то основания есть, большое количество племен ставшими впоследствии казахами, участвовали в завоеваниях Батыя.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7182
Re: Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о...
Отправлено: 11.01.25 - 23:09
#6
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Цитата:
saba:
не выгодно россиянам признавать,


Конечно нет- чем признавать победу Тохтамыша в честном бою, выгоднее сказать что ОБМАНОМ победил.
А, Невский не ОБМАНОМ ли одолел шведов в Ледовом побоище ? Или это не ОБМАН, а что то другое ?? Как же, наверное - русская смекалка.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17407
Re: Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о...
Отправлено: 12.01.25 - 01:42
#7
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Цитата:
Skeptic: Вытаскивая из истории доказательства своего величия, не стоит забывать, что там можно найти и много доказательств своего позора... Поводов для стыда, как минимум.



Цитата:
Вот мы, мол, потеряли 27 млн человек (есть исследователи, которые считают, что СССР потерял 20 млн и даже 16 млн, что тоже очень много). А США - где-то 400 тысяч.


Вот эту позорную сторону войны когда СССР сугубо из за своей любимой практики не жалеть людей потерял 27 млн (в окружениях,сдавая территории,в мясных штурмах итд) и надо показывать в храмах войны которые в России строят и носятся потом с пилотками детскими на 9 мая

Цитата:
, конечно, многого не знаю, но что-то не вспомню, чтобы в Нормандии как-то особо стыдились того, что их когда-то били и подчиняли северные варвары, создававшие после побед государства или их подобие.


Так в Нормандии и не стыдятся викингов так как там и живут потомки викингов
Нормандия это викингская территория во Франции где они осели и перемешались с местными
Тоже самое было на Руси
Русь вообще скандинавское слово обозначающее что-то вроде дружины

Цитата:
Придите и правьте!» Но не забавно ли? Те, кого завоевывали, не стесняются былых завоевателей. Да и чего стесняться и стыдиться? Дело прошлое. После этого столько всего перемешалось. Русь же, согласно полулегендарным источникам, не завоевывали. Просто пришли служить

А что такого?
Славяне не могли среди себя выбрать главного потомучто начались бы склоки
Вот и позвали датчанина Рорика с толпой викингов, так как так удобнее. Придут другие викинги грабить славян а тут уже викинги сидят. Защита от рэкета как никак. А те и осели по Днепру гоняя в Византию за товарами князья (конунги) Ингвар, Хельга, Вольдемар чистые викинги
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1798
Re: Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о...
Отправлено: 12.01.25 - 03:26
#8
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Цитата:
saba:
И занимаются этим абсолютное большинство стран и народов! Конечно не выгодно россиянам признавать, что викинги пришли завоевателями

....не вводите людей в заблуждение или как там у украинцев нИ брешите все каналы РФ и трубят что исторически пришли и правили... Рюрик.... викинги и всё начало положили они....
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6656
Re: Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о...
Отправлено: 12.01.25 - 06:35
#9
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
не вводите людей в заблуждени

А где я вводил людей в заблуждение и при чём тут украинцы?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6656
Re: Проказы исторической памяти. Кандидат философских наук - о...
Отправлено: 12.01.25 - 06:46
#10
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
исторически пришли и правили... Рюрик.... викинги и всё начало положили они....

Пришли и правили, другое дело,как пришли? И как Позвали или вынуждены были позвать! Это тонкие нюансы, которые никому не нужны, поэтому я и говорю, что посыл этой статьи непонятен. Считают россияне приход Рюрика и компании славной вехой в истории России, и ради бога, пусть считают! Считают казахи себя наследниками Золотой Орды, да пожалуйста! Здесь копать и расследовать зачем? Это как в истории с 28 панфиловцами, кому нужна тут правда! Хорошая героическая история была, а теперь какой то осадок остался. Зачем и кому это нужно? Риторический вопрос, не надо про Сороса и США сразу рассказывать!
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