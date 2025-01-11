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≡ И улыбка, без сомненья... - Спортивный обозреватель «НГ» стал дипломантом международного конкурса карикатуристов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50898
И улыбка, без сомненья... - Спортивный обозреватель «НГ» стал дипломантом международного конкурса карикатуристов
Отправлено: 11.01.25 - 23:10
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Сергей БИРКЛЕ известен в Костанае как человек, который не только в спорте разбирается и отлично пишет на эту тему, но еще и как художник с хорошим чувством юмора. Упомянутый международный конкурс назывался «Фестиваль новогодних открыток - 2025». Собрал 750 работ 270 художников-карикатуристов из 42 стран.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1346
Re: И улыбка, без сомненья... - Спортивный обозреватель «НГ»...
Отправлено: 11.01.25 - 23:10
#1
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Классные работы! Маловато опубликовали.
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