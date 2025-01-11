Отправлено: - 23:10

Сергей БИРКЛЕ известен в Костанае как человек, который не только в спорте разбирается и отлично пишет на эту тему, но еще и как художник с хорошим чувством юмора. Упомянутый международный конкурс назывался «Фестиваль новогодних открыток - 2025». Собрал 750 работ 270 художников-карикатуристов из 42 стран.