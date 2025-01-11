Отправлено: - 14:35

Skeptic:

своего позора..

[Исправлено: ACROS, 11.01.2025 - 23:53]

Цитата:Цитата://обманом взял и сжег Москву//Не обман, а военная хитрость называется или же по военному - тактика ведения осадной войны; обман - это когда на базаре ушлая тётка обвесила вас на 200 или 300 грамм.Я заметил и не в первый раз: - господин Бондаренко при своей вроде как бы учёной псевдотактичности и псевдотолерантности - МЕЛКО и по чисто интиллегентски подленько бросает, и притом как бы невзначай, колкие шпильки в адрес.......