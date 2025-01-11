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≡ Какие дома и в какое время лишатся света с 13 по 17 января в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50896
Какие дома и в какое время лишатся света с 13 по 17 января в Костанае
Отправлено: 11.01.25 - 21:18
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График отключения электричества опубликовала костанайская горэлектросеть ТОО «ЭПК-forfait» (ТОО «ЭПК-форфайт»). В нём отмечены те дома и объекты, к которым не будет подаваться электроэнергия в разные дни периода с 13 по 17 января.

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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
600
Re: Какие дома и в какое время лишатся света с 13 по 17 января в...
Отправлено: 11.01.25 - 21:18
#1
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Теперь электроснабжающей организацией в области будет ТОО ЭПК Форфайт вместо КЭЦ? Что за суета у них?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7337
Re: Какие дома и в какое время лишатся света с 13 по 17 января в...
Отправлено: 11.01.25 - 21:55
#2
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Несколько дней назад под утром трансформатор питающий 6мкр в Рудном перестал работать погрузив весь район в темноту. Соответствующие службы быстро ликвидировали аварию перекинув нас на запасные источники питания,оказалось аккурат прямо около моего дома случился обрыв закопанного под землю провода. Что самое интересное этот участок находится в зоне затопления, где овраг с речушкой пересекаются с трубой водоканала, что самое удивительное этот провод регулярно перегорает. Сотрудники электро компании регулярно ищут этот обрыв, копают и переворачивают землю, находят и обратно закапывают и так каждый год
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3839
Какие дома и в какое время лишатся света с 13 по 17 января в Костанае
Отправлено: 11.01.25 - 22:01
#3
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А Абайка мне чешет, что живут как в Европе!?
Не, в Европе не отключают районы еженедельно.
Да и зубы мне тут дешевле , качественнее и надёжнее обойдутся... :lol: 8-)
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7182
Re: Какие дома и в какое время лишатся света с 13 по 17 января в...
Отправлено: 11.01.25 - 22:21
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
находят и обратно закапывают и так каждый год


Сизифов труд - это так называется, по древнегречески.
По казахски- анау-мынау или ептеп-септеп.
По русски- чем бы дитя....
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7182
Re: Какие дома и в какое время лишатся света с 13 по 17 января в...
Отправлено: 11.01.25 - 22:22
#5
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Цитата:
Эл-починно:
в Европе не отключают районы еженедельно.


Значит вы не в Европе живёте- и до нас вам, как до Луны.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7182
Re: Какие дома и в какое время лишатся света с 13 по 17 января в...
Отправлено: 11.01.25 - 22:24
#6
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Цитата:
абике:
Что за суета у них?


Плановые работы по ТУ и ремонту : - перетяжке проводов электролинии, замене проводов и так далее.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3839
Re: Какие дома и в какое время лишатся света с 13 по 17 января в...
Отправлено: 11.01.25 - 22:50
#7
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Цитата:
ACROS:
начит вы не в Европе живёте

Ну я так сразу почему то и подумал :lol: Цитата:
ACROS:
и до нас вам, как до Луны.

А это я и так знал, там американцы раньше всех побывать успели, в книжках так пишут. :lol:
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