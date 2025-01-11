Отправлено: - 22:50

ACROS:

начит вы не в Европе живёте

ACROS:

и до нас вам, как до Луны.

Цитата:Ну я так сразу почему то и подумалЦитата:А это я и так знал, там американцы раньше всех побывать успели, в книжках так пишут.