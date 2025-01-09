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≡ Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50895
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 09.01.25 - 13:32
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В кулуарах Сената журналисты поинтересовались у депутата и бывшего первого заместителя министра внутренних дел Марата Кожаева, насколько справедливо штрафовать водителей за прогрев машины в зимнее время.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26043
Почему в Казахстане штрафуют за длительный прогрев автомобиля - ответ генерала полиции
Отправлено: 11.01.25 - 20:32
#120
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Цитата:
ACROS:
И в какую страну на этот раз ?

Пока ни в какую - все устраивает.

Цитата:
ACROS:
Дональд Иванович скоро заберёт вас к себе

Завидуйте молча 8-)
Профайл
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