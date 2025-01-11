Re: "Нашлась, замёрзла" - Пропавшую девушку спасли...

Отправлено: - 19:33

Двое суток- в степи, на морозе и ветру- это какое же у неё здоровье.

Наверное что то дома не так всё ладно -просто так уйти - это надо какую то вескую причину иметь.

А, вообще наши МЧС-ники- не хуже других, даже думаю лучше- вон Алиев выразил именно МЧС-никам благодарность и наградил их, и если сравнивать горящие пожары в США и количество жертв при этом, с нашими весенними потопами где не было НИ ОДНОЙ жертвы, кроме скота и птицы, то наши натёрли американцам одно место.

Но, критиковать их НАДО и НУЖНО потому что - коррупция там.