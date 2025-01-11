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≡ "Нашлась, замёрзла" - Пропавшую девушку спасли сотрудники МЧС в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50895
"Нашлась, замёрзла" - Пропавшую девушку спасли сотрудники МЧС в Костанайской области
Отправлено: 11.01.25 - 19:33
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Спасённая -2000 года рождения, вечером 8 января ушла из дома в неизвестном направлении в Джангельдинском районе. Сотрудники МЧС нашли её в степи лежайшей в снегу лицом вниз.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7174
Re: "Нашлась, замёрзла" - Пропавшую девушку спасли...
Отправлено: 11.01.25 - 19:33
#1
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Двое суток- в степи, на морозе и ветру- это какое же у неё здоровье.
Наверное что то дома не так всё ладно -просто так уйти - это надо какую то вескую причину иметь.
А, вообще наши МЧС-ники- не хуже других, даже думаю лучше- вон Алиев выразил именно МЧС-никам благодарность и наградил их, и если сравнивать горящие пожары в США и количество жертв при этом, с нашими весенними потопами где не было НИ ОДНОЙ жертвы, кроме скота и птицы, то наши натёрли американцам одно место.
Но, критиковать их НАДО и НУЖНО потому что - коррупция там.
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